Nükleer füzyon deneylerinde yeni zaman rekoru

Güney Koreli bilim insanları, nükleer füzyon deneyleri sırasında yeni bir dünya rekoruna imza attı. Açıklamalarına göre bilim insanları, Güneş çekirdeğinden 7 kat daha sıcak olan 100 milyon derece sıcaklıktaşimdiye kadar kaydedilen en uzun süre boyunca kalarak rekoru kırdı.



Nükleer füzyon, iki atomu bir araya getirerek büyük miktarlarda enerji açığa çıkararak, Güneş'i ve diğer yıldızları parlatan reaksiyonu kopyalamayı amaçlıyor.



Genellikle iklim çözümleri için çok önemli görülen temiz enerji, gezegeni ısıtan karbon kirliliği olmadan sınırsız enerji sağlama potansiyeline sahip. Ancak bu süreçte ustalaşmak son derece zor.



Füzyon enerjisine ulaşmanın en yaygın yolu, hidrojen varyantlarının bir plazma oluşturmak için olağanüstü yüksek sıcaklıklara ısıtıldığı, halka şeklinde bir reaktörü içerir.

Sam Altman'dan nükleer füzyon çağrısı: "Yapay zekanın enerji ihtiyacı olacak" Haberi Görüntüle SON REKOR 2021 YILINDA KIRILMIŞTI



Yeni zaman rekorunu kıran, Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsü'ndeki (KFE) Araştırma Merkezi direktörü Si-Woo Yoon, reaksiyonların uzun süreler boyunca meydana gelebileceği yüksek sıcaklık ve yüksek yoğunluklu plazmaların nükleer füzyon reaktörlerinin geleceği için hayati önem taşıdığını söyledi.



Yüksek sıcaklıkların sürdürülmesi "yüksek sıcaklıktaki plazmanın dengesiz doğası nedeniyle" kolay bir süreç değil. Bu son rekorun bu kadar önemli olmasının nedeni de bu.



"Yapay güneş" olarak adlandırılan füzyon araştırma cihazı KSTAR, Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki testler sırasında plazmayı 100 milyon derece sıcaklıkta 48 saniye tutmayı başardı ve 2021'de kırılan 30 saniyelik rekoru geride bıraktı.



Güney Koreli bilim insanlarının nihai hedefi, 2026 yılına kdar 100 milyon derecelik plazma sıcaklığını 300 saniye boyunca koruyabilmek.



Bu hedef, füzyon operasyonlarını ölçeklendirmek için "kritik bir nokta" olarak görülüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin