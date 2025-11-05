Nvidia, Hindistan Derin Teknoloji İttifakı’na katıldı: 850 milyon dolarlık bağış sözü

Nvidia, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın derin teknoloji girişimlerini destekleyen yatırımcı grubuna katıldığını duyurdu. Hindistan Derin Teknoloji İttifakı, yeni üyelerin de eklenmesiyle birlikte büyük bir finansman açığını kapatmak için 850 milyon dolardan fazla sermaye taahhüdü sağladı.

İttifaka katılan yeni yatırımcılar arasında Qualcomm Ventures, Activate AI, InfoEdge Ventures, Chirate Ventures ve Kalaari Capital yer aldı.

BİRÇOK ALANDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİ DESTEKLEYECEK

Eylül ayında kurulan ittifak, uzay, yarı iletkenler, yapay zeka ve robotik gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri desteklemeyi hedefliyor. Başlangıçta 1 milyar dolarlık bir taahhütle yola çıkan grup, Hindistan’ın araştırma ve geliştirme ekosistemine uzun vadeli yatırım sağlamayı amaçlıyor.

İttifakın kurucu üyesi ve stratejik danışmanı konumundaki Nvidia, Hintli derin teknoloji girişimlerinin kendi yapay zeka ve bilişim araçlarını benimsemelerine destek verecek. Şirket, bu süreçte teknik rehberlik, eğitim ve politika katkısı da sunacak.

Bu hamle, uzun geliştirme takvimleri ve belirsiz kârlılık modelleri nedeniyle risk sermayesi bulmakta zorlanan derin teknoloji girişimlerinin finansman sorunlarını çözmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gelişme, Hindistan hükümetinin üretim alanında inovasyonu teşvik etmek için açıkladığı 12 milyar dolarlık Ar-Ge girişiminin hemen ardından geldi.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE YATIRIM YÜZDE 78 ARTTI

Sektör kuruluşu Nasscom’un verilerine göre, Hindistan’daki derin teknoloji girişimlerine yapılan yatırım geçen yıl yüzde 78 artarak 1,6 milyar dolara ulaştı. Ancak bu miktar, ülkedeki toplam 7,4 milyar dolarlık yatırımın yalnızca beşte birine denk geliyor.

Celesta Capital’in kurucu yönetici ortağı Sriram Viswanathan, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, artan hükümet desteğinin Hindistan’ın derin teknolojiye yönelmesi için uygun bir dönem yarattığını belirterek, “Gerçek anlamda bir sermaye havuzu yok, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor” dedi.

Uzay teknolojisi firması Agnikul Cosmos ve drone üreticisi IdeaForge gibi girişimlere yatırım yapan Celesta, Accel, Blume Ventures, Gaja Capital ve Premji Invest gibi şirketlerle birlikte ittifakın kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

İttifak üyeleri, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde kendi sermayelerini Hintli derin teknoloji girişimlerine yönlendirmeyi, aynı zamanda mentorluk ve ağ erişimi sağlamayı hedefliyor.