Nvidia, RTX 5000 serisini tanıttı: Türkiye fiyatı belli oldu

RTX 5070 VE 5070 TI



Nvidia GeForce RTX 5070’in ABD’de Ocak ayı içinde 549 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.



Modelin tavsiye edilen Türkiye fiyatının ise 23.649 TL olduğu öğrenildi.



RTX 5070; 12 GB GDDR7 VRAM, 192-bit bellek arayüzü ve 6.144 CUDA çekirdeği ile birlikte geliyor ve 250 Watt’lık bir TGP’ye sahip.



Ayrıca bu modelin RTX 4090 ile aynı performansı göstereceği kaydedildi.



Bir diğer model olan Nvidia GeForce RTX 5070 Ti da önceki nesle kıyasla daha uygun fiyatla geliyor.



Bu modelin fiyatı 749 dolar olarak belirlendi. Türkiye fiyatının ise 34.959 TL olması bekleniyor.



RTX 5070 Ti, 16 GB GDDR7 bellek, 256-bit bellek arayüzü ve 8.960 CUDA çekirdeği ile donatılmış. Bu modelin TGP değeri 300 Watt, Nvidia bu model için en az 750 Watt’lık bir güç kaynağı öneriyor.



RTX 5080'İN BİR ÖNCEKİ MODELE GÖRE FİYATI DÜŞÜK



En büyük fiyat düşüşü Nvidia GeForce RTX 5080 modelinde gerçekleşti.



Bu model, 999 dolardan satışa sunulacak ve bu fiyat, Ada-Lovelace neslinin 2022’de 1.199 dolara çıkan eşdeğer modeline göre 200 dolar (yüzde 17) daha düşük.



Tavsiye edilen Türkiye fiyatı ise 46.679 TL olarak belirlendi.



RTX 5080’de de 256-bit bellek arayüzü ve 16 GB VRAM bulunuyor. Ancak bu model, 10.752 CUDA çekirdeği ve 360 Watt güç tüketimi ile biraz daha fazla enerji tüketiyor.



AMİRAL GEMİSİ RTX 5090



Blackwell serisinin amiral gemisi olan RTX 5090 ise belirgin bir fiyat artışıyla geliyor. Devasa 32 GB GDDR7 video belleği nedeniyle Nvidia GeForce RTX 5090’ın ABD fiyatı tam 1.999 dolar olarak açıklandı.



Cihazın tavsiye edilen Türkiye fiyatının ise 92.849 TL olduğu ortaya çıktı.



RTX 5090, 21.760 CUDA çekirdeği, 575 Watt TGP ve 512-bit bellek arayüzü ile performans açısından zirveyi zorlayacak.



Bu segmentte AMD veya Intel’in rakip bir ürünü bulunmuyor.