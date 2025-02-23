Nvidia, üretim hatasını kabul etti: Ürünler değiştirilecek mi?

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi, RTX 5090, 5090D ve RTX 5070 Ti modellerinde nadir rastlanan bir üretim hatasını doğruladı. Bu hata, bazı kartların eksik işleme birimleri (ROP) ile piyasaya sürülmesine neden oldu.



İşleme birimi (ROP) ne işe yarar?



Render Output Unit (ROP), grafiklerin doğru ve verimli bir şekilde işlenip ekrana yansıtılmasında kritik bir role sahiptir. ROP, rasterleştirme sürecinin son aşamasında yer alır. Piksel işleme, iyileştirme, karıştırma ve piksellerin arabelleklere yazılmasından sorumludur.



Performans kaybı minimum düzeyde



Nvidia, bu hatanın toplam üretilen kartların yüzde 0,5'inden daha azını etkilediğini ve performans kaybının ortalama yüzde 4 seviyesinde olduğunu belirtti. Yapay zeka ve bilgi işlem iş yüklerinde ise bu hatanın herhangi bir etkisi olmadığı vurgulandı.



Nvidia GeForce Global PR Direktörü Ben Berraondo, üretim anomalisinin şirket tarafından tespit edildiğini ve düzeltildiğini söyledi.



Etkilenen kullanıcılara değişim imkanı



Grafik kartı devi, etkilenen kullanıcıların kartlarını değiştirebileceğini duyurdu. Şirket, kullanıcı memnuniyetini sağlamak amacıyla bu süreçte müşterilerine destek olmayı sürdüreceğini belirtti.



Nasıl kontrol edilir?



Uzmanlar, ekran kartlarının bu hatadan etkilendiğini düşünen kullanıcılara GPU-Z programını tavsiye ediyor. Bu yazılım, kullandığınız ekran kartı ve grafik işlemciler hakkında detaylı bilgi sağlıyor ve sahte ekran kartlarının tespit edilmesinde de kullanılıyor.



Sektörün lideri konumunda



Grafik kartı endüstrisinin en büyük ismi Nvidia. Şirketin dünyadaki pazar payı yüzde 88 seviyesinde ve açık ara en çok ekran kartı satan üretici. Teknoloji devi, 2024 mali yılında 60.9 milyar dolar gelir elde etti ve yapay zeka, robotik gibi farklı alanlara da yatırımını artırmaya başladı.