Nvidia'dan Çin adımı

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Nvidia'nın Çin için yakın zamanda kısıtlanan H20 modelinden önemli ölçüde daha düşük bir fiyatla yeni bir yapay zeka yonga seti piyasaya süreceğini ve Haziran ayı gibi erken bir tarihte seri üretime başlamayı planladığını söyledi.



Kaynaklardan ikisine göre GPU ya da grafik işlem birimi Nvidia'nın en yeni nesil Blackwell mimarili yapay zeka işlemcilerinin bir parçası olacak ve fiyatının H20'nin satıldığı 10.000-12.000 doların çok altında, 6.500 ila 8.000 dolar arasında olması bekleniyor.



Daha düşük fiyat, daha zayıf özelliklerini ve daha basit üretim gereksinimlerini yansıtıyor.



İki kaynağa göre, sunucu sınıfı bir grafik işlemci olan Nvidia'nın RTX Pro 6000D'sini temel alacak ve daha gelişmiş yüksek bant genişliğine sahip bellek yerine geleneksel GDDR7 bellek kullanacak.



Yeni çipin fiyatı, özellikleri ve üretim zamanlaması daha önce bildirilmemişti.



Reuters'in bu makale için görüştüğü üç kaynak, medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını reddetti.



Bir Nvidia sözcüsü, şirketin hala "sınırlı" seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:



"Yeni bir ürün tasarımı üzerinde uzlaşana ve ABD hükümetinden onay alana kadar, Çin'in 50 milyar dolarlık veri merkezi pazarından fiilen dışlanmış durumdayız."



TSMC yorum yapmayı reddetti.



PAZAR PAYI DÜŞÜŞÜ



Çin, Nvidia için büyük bir pazar olmaya devam ediyor ve geçtiğimiz mali yıldaki satışlarının yüzde 13'ünü oluşturuyor. Çin'in teknolojik gelişimini engellemek isteyen ABD'li yetkililerin kısıtlamalarının ardından Nvidia üçüncü kez dünyanın en büyük ikinci ekonomisi için bir GPU uyarlamak zorunda kaldı.



Kaynaklar, ABD'nin Nisan ayında H20'yi etkin bir şekilde yasaklamasının ardından, Nvidia'nın başlangıçta Çin için H20'nin düşürülmüş bir versiyonunu geliştirmeyi düşündüğünü, ancak bu planın işe yaramadığını söyledi.



Nvidia CEO'su Jensen Huang geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketin H20'nin kullandığı eski Hopper mimarisinin mevcut ABD ihracat kısıtlamaları altında artık daha fazla modifikasyon barındıramayacağını söyledi.



Reuters ürünün nihai adını belirleyemedi.



Çinli aracı kurum GF Securities Salı günü yayınladığı bir notta yeni GPU'nun muhtemelen 6000D veya B40 olarak adlandırılacağını söyledi, ancak fiyatlandırmayı açıklamadı veya bilgi için kaynak göstermedi.

