Nvidia'dan insansı robot adımı: Devrim çok yakın

Yapay zeka çip üreticisi Nvidia CEO'su Jensen Huang, insansı robotların imalat tesislerinde kapsamlı bir şekilde kullanılmasına beş yıldan kısa süre kaldığını düşündüğünü söyledi.



Piyasa değeri yaklaşık 3 trilyon dolar olan Nvidia'nın yıllık yazılım konferansında konuşan Huang, insansı robotların çevrede dolaşmalarını kolaylaştıracak yazılım araçlarını ilk defa kamuya açıkladı.



Huang, insansı robotlar hakkında "Öncelikle fabrikalarda olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü (fabrika) ortamının güvenlik kuralları çok daha belli ve kullanım amaçları daha net belirlenmiş." dedi.



Huang, "Değerini belirlemek çok, çok kolay. İnsansı bir robotu kiralamanın rayiç bedeli muhtemelen 100 bin dolar ve bence bu ekonomik olarak da iyi" diye ekledi.



Diğer taraftan Nvidia'nın küresel yapay zeka altyapı ortaklığına katılacağı bildirildi. Grup içerisinde Microsoft ve BlackRock'un da bulunduğu belirtildi. Genişleyecek olan yapay zeka grubuna Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın da katılacağı ifade edildi.



Şirketlerin ilk etapta 30 milyar dolar sermaye sağlayacağı, toplam yatırımın ilerleyen dönemlerde 100 milyar dolara ulaşabileceği ifade edildi.