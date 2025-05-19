Nvidia’dan kuantum adımı

The Information'ın haberine göre, Nvidia kuantum bilişim girişimi PsiQuantum'a yatırım yapmak için ileri düzeyde görüşmeler yapıyor.



PsiQuantum'un aralarında BlackRock'ın da bulunduğu yatırımcılardan Mart ayında 6 milyar dolar değerleme üzerinden en az 750 milyon dolar topladığı bildirilmişti.



Nvidia'nın son yatırımı, kuantum bilişim duruşunda bir değişime işaret ediyor. Mart ayında CEO Jensen Huang, daha önce pratik kuantum bilgisayarların muhtemelen 20 yıl uzakta olduğunu belirtmesine rağmen, Boston'da Harvard ve MIT bilim insanlarıyla işbirliği yapacak yeni bir kuantum bilişim araştırma laboratuvarını duyurdu.



PsiQuantum, egzotik malzemelere dayanan kuantum bilişim girişimlerinin aksine, geleneksel yarı iletken üretim tekniklerinden yararlanıyor.



Şirket, önümüzdeki yıllarda biri Brisbane'de diğeri Chicago'da olmak üzere iki kuantum bilgisayarı kurmak için Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleriyle birlikte çalışıyor.