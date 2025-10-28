Nvidia'dan Nokia'ya 1 milyar dolarlık yatırım

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin yazılım geliştiricileri, mühendisleri, araştırmacıları, bilgi teknolojileri uzmanlarını bir araya getirdiği etkinliğinde, yapay zeka alanındaki yeni atılımlarını anlattı.



Şirketten yapılan açıklamalarda söz konusu çalışmalara dair bilgi verildi.



Nvidia ile Nokia'nın yeni nesil yapay zeka tabanlı mobil ağların ve yapay zeka ağ altyapısının hızlı bir şekilde geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak amacıyla stratejik bir ortaklık kuracağı belirtilen açıklamada, Nvidia'nın Nokia'ya hisse başına 6,01 dolardan 1 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.



Nokia'dan yapılan açıklamada ise Nvidia'nın şirketten 166,4 milyon hisse alacağı ve bunun sonucunda Nokia'nın yüzde 2,9 hissedarı olacağı belirtildi.



ABD ENERJİ BAKANLIĞI İÇİN 7 SÜPER BİLGİSAYAR



Nvidia'dan yapılan başka açıklamada da Amerika'nın yapay zeka altyapısını oluşturmak üzere ABD Enerji Bakanlığının ulusal laboratuvarları ve ülkenin önde gelen şirketleriyle işbirliğine gidildiği kaydedildi.

Şirketin, ABD Enerji Bakanlığına ait iki tesiste bilimsel araştırma ve inovasyonu desteklemek için 7 yeni sistem sağlayacağı ifade edilen açıklamada, Nvidia'nın Oracle ve Enerji Bakanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın bilimsel keşifler için en büyük yapay zeka süper bilgisayarını inşa edeceği vurgulandı.



PALANTIR VE UBER GİBİ ŞİRKETLERLE İŞBİRLİĞİ

Nvidia, Palantir Technologies ile de operasyonel yapay zeka için türünün ilk örneği olan entegre bir teknoloji yığını oluşturmak üzere işbirliği yaptığını duyurdu.

Açıklamada, bu teknolojinin analitik yetenekler, referans iş akışları, otomasyon özellikleri ve özelleştirilebilir, uzmanlaşmış yapay zeka ajanlarını içerdiği ve karmaşık kurumsal ile kamu sistemlerini hızlandırmayı ve optimize etmeyi amaçladığı aktarıldı.



Uber ile de robotaksi ve otonom araç teknolojileri alanında işbirliği yapıldığı kaydedilen açıklamada, Uber'in 2027'den itibaren 100 bin otonom araca ulaşmayı hedeflediği ve bu filo için Nvidia'nın "DRIVE AGX Hyperion 10" platformu ile yapay zeka destekli bir veri fabrikasından faydalanacağına dikkati çekildi.



Açıklamada ayrıca, ilaç şirketi Eli Lilly ile de ilaç keşfini hızlandırmaya yardımcı olacak yapay zeka altyapısını kurmak için işbirliği yapıldığı belirtildi.



YENİ TEKNOLOJİLER TANITILDI

Öte yandan Nvidia, yüksek bilgi işlem performansı sunan "Nvidia BlueField-4" veri işleme birimini, gigawatt ölçeğinde yapay zeka fabrikaları tasarlamak ve işletmeye yarayacak "Nvidia Omniverse DSX" planını, dil, biyoloji ve robotik alanlarında yapay zeka inovasyonunu hızlandırmak için açık kaynak yapay zeka teknolojilerini de tanıttı.