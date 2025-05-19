Nvidia'dan yapay zeka atağı... Yeni ürünler tanıtıldı

Nvidia CEO Jensen Huang bir dizi duyuru yaptı ve şirketi yapay zeka geliştirme ve bilgi işlemin merkezinde tutmayı amaçlayan yeni ürünleri tanıttı.



En dikkat çekici duyurulardan biri, müşterilerin ve iş ortaklarının Nvidia olmayan merkezi işlem birimlerini ve grafik işlem birimlerini Nvidia'nın ürünleri ve NVLink ile birlikte kullanmalarına olanak tanıyan yeni "NVLink Fusion" programı oldu.



NVLink şimdiye kadar Nvidia tarafından üretilen çiplere kapalıydı. NVLink, Nvidia tarafından GPU'ları ve CPU'ları arasında bağlantı kurmak ve veri alışverişi yapmak için geliştirilen bir teknoloji.



Huang, Asya'nın en büyük elektronik konferansı olan Tayvan'daki Computex 2025'te "NV link fusion, sadece yarı özel çipler değil, yarı özel yapay zeka altyapısı oluşturabilmeniz içindir" dedi.



Huang'a göre NVLink Fusion, yapay zeka altyapılarının Nvidia işlemcilerini farklı CPU'lar ve uygulamaya özel entegre devrelerle (ASIC'ler) birleştirmesine olanak tanıyor. Huang Her durumda, NV link altyapısını ve NV link ekosistemini kullanmanın avantajına sahipsiniz." ifadesini kullandı.



NVLink Fusion için yapay zeka çip üreticisi ortakları arasında MediaTek, Marvell, Alchip, Astera Labs, Synopsys ve Kadans bulunuyor.



NVLink Fusion kapsamında Fujitsu gibi Nvidia müşterileri ve Qualcomm Technologies ayrıca kendi üçüncü taraf CPU'larını yapay zeka veri merkezlerinde Nvidia'nın GPU'larına bağlayabileceklerini de ekledi.



"RAKİPLERİNDNE PAY ALACAK"



Washington merkezli bir yarı iletken ve teknoloji analisti olan Ray Wang'a göre NVLink, Nvidia'nın geleneksel olarak Nvidia'nın rakibi olarak görülen ASIC'lere dayalı veri merkezlerinden pay alma planlarını temsil ediyor.



Nvidia, genel yapay zeka eğitimi için kullanılan GPU'larda baskın bir konuma sahip olsa da, birçok rakip daha spesifik uygulamalar için tasarlanmış çiplerde genişleme alanı görüyor.