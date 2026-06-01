Nvidia'dan yeni çip. Yapay zeka yarışında dengeleri değiştirebilir

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, Tayvan 'da düzenlenen Computex teknoloji fuarı öncesinde yaptığı açıklamada, yeni çipin Microsoft ile üç yıllık işbirliğinin sonucu olduğunu belirterek, "Yapay zeka çağı için kişisel bilgisayarı yeniden tasarlıyoruz" dedi.

Tayvanlı MediaTek ile geliştirilen RTX Spark çipi, sonbahardan itibaren Dell, HP, Lenovo, Asus, Microsoft Surface ve MSI markalarının dizüstü ve kompakt masaüstü bilgisayarlarında kullanılacak. Daha sonra Acer ve Gigabyte modellerinin de bu teknolojiye geçmesi bekleniyor. Sektör uzmanlarına göre yeni işlemci, yapay zeka uygulamalarını bulut sistemlerine bağımlı olmadan doğrudan cihaz üzerinde çalıştırabilecek. Böylece kullanıcıların sorularına yanıt veren veya rutin görevleri yerine getiren yapay zeka ajanları yerel olarak çalışabilecek.

YENİ PAZAR

Yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılan çip pazarında lider konumda bulunan Nvidia, yapay zeka çıkarımı (inference) adı verilen ve kullanıcı taleplerine yanıt üreten sistemleri çalıştıran işlemci pazarında da büyümeyi hedefliyor. Şirket, bu amaçla kişisel bilgisayarları yeni bir büyüme alanı olarak görüyor. Ancak yapay zeka destekli bilgisayarlara yönelik talep şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. HP bu cihazların satışlarını desteklediğini belirtirken, Dell talebin beklenenden düşük seyrettiğini açıklamıştı.

Araştırma şirketi Counterpoint Research'ün kurucu ortaklarından Neil Shah, RTX Spark'ın uygulama merkezli bilgisayar anlayışını değiştirerek yapay zeka ajanlarının merkezde olduğu yeni bir dönemi başlatabileceğini söyledi.

NVIDIA İNSANSI ROBOTLARA DA YATIRIM YAPIYOR

Nvidia , yapay zeka destekli bilgisayarların yanı sıra insansı robot alanındaki çalışmalarını da genişletiyor. Şirket, Çinli robot üreticisi Unitree ile akademik araştırmalarda kullanılacak standartlaştırılmış bir insansı robot geliştirdiğini duyurdu.

Robotun gövdesi Unitree tarafından, elleri Singapur merkezli Sharpa tarafından üretilecek. Cihazın işlem gücü ise Nvidia'nın çipleriyle sağlanacak. Nvidia yetkilileri, Stanford Üniversitesi ve Kaliforniya San Diego Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli araştırma kurumlarının bu robotları kullanmayı planladığını belirtti.

Şirket ayrıca ABD, Avrupa ve Güney Kore'deki robot üreticileriyle de benzer projeler yürütmeyi hedefliyor. Unitree, bu yıl Çin Yeni Yılı kutlamalarında dans eden robotlarıyla dikkat çekmişti. Ancak bazı ABD'li milletvekilleri, şirketin Çin hükümeti ve ordusuyla yakın bağları olduğunu öne sürerek kamu fonu alan araştırmacıların Unitree robotlarını kullanmasını yasaklayacak bir yasa tasarısı sunmuştu.