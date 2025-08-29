Nvidia’nın gelirinin yüzde 39’u sadece iki gizli müşteriden geliyor

Nvidia, SEC dosyasında ikinci çeyrek gelirinin yüzde 39’unun “Müşteri A” ve “Müşteri B” olarak adlandırılan iki müşteriden geldiğini açıkladı.

Temmuz ile biten üç aylık dönemde Müşteri A şirketin satışlarının yüzde 23’ünü, Müşteri B ise yüzde 16’sını oluşturdu. Toplamda yaklaşık 6 milyar dolarlık gelir bu iki müşteriden sağlandı.

Şirket, bu rakamların geçen yılın aynı dönemine göre ciddi artış gösterdiğini belirtti; geçen yıl en büyük iki müşterinin toplam payı yüzde 25 civarındaydı.

DOĞRUDAN MÜŞTERİLER



Nvidia, Müşteri A ve B’yi “doğrudan müşteriler” olarak tanımladı. Bu firmalar, Nvidia çiplerini kendi sistem ve ürünlerine entegre edip son kullanıcıya satan şirketler. Ayrıca şirketin dolaylı müşterileri de bulunuyor; bunlar çipleri doğrudan Nvidia’dan almayıp başka firmalar üzerinden sistemlerini kullanan büyük bulut sağlayıcıları ve teknoloji şirketleri.

Dosyada belirtilene göre, iki dolaylı müşteri toplam gelirin yüzde 10’undan fazlasını oluşturuyor ve bu gelir doğrudan Müşteri A veya B aracılığıyla sağlanıyor.



Nvidia CFO’su Colette Kress, veri merkezi gelirinin yaklaşık yarısının büyük bulut hizmeti sağlayıcılarından geldiğini açıkladı. Veri merkezi satışları, şirketin ikinci çeyrek toplam gelirinin yüzde 88’ini oluşturuyor.

CEO Jensen Huang ise, yapay zekâ altyapısına yönelik harcamaların 2030 yılına kadar 3–4 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Huang, Nvidia’nın bu alandaki gelirinin yalnızca GPU satışından değil, ağ, hızlandırıcılar ve yazılım yığınlarından da sağlanacağını belirtti.



Analistler, Nvidia’nın gelirinin büyük ölçüde sınırlı sayıda müşteriye bağlı olmasının yatırımcılar için hem fırsat hem risk oluşturduğunu söylüyor. HSBC analisti Frank Lee, 2026’daki bulut hizmeti sağlayıcılarının sermaye harcaması beklentilerine göre Nvidia hisselerinde kısa vadeli katalizörler görülebileceğini ifade etti.

Nvidia, yatırımcılara talebin yalnızca bulut devlerinden gelmediğini; şirket içi yapay zekâ geliştiren firmalar, yabancı hükümetler ve “neocloud” olarak adlandırılan yeni altyapı sağlayıcılarından da geldiğini açıkladı.