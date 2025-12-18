O kadar gizlendi ki tamamen unutuldu. ABD, silahların gizli malzemesinin üretim sürecini unuttu

Dünyanın dört bir yanındaki ordular, yeni silah ve teknolojilerini büyük bir gizlilikle saklıyor. Ancak bu gizem, zaman zaman kamuoyunda yoğun merak ve spekülasyonlara yol açıyor. ABD ordusuna dair en dikkat çekici örneklerden biri ise uzun yıllar neredeyse kimsenin bilmediği, adı bile ürkütücü bir gizli malzeme: Fogbank.

Fogbank, ABD’nin nükleer savaş başlıklarının üretiminde kullanılan son derece gizli bir materyal. Varlığı artık bilinse de, tam olarak ne olduğu ve nasıl üretildiği hala devlet sırrı niteliğini koruyor. Öyle ki, bu gizlilik bir noktada ciddi bir sorun haline geldi.

NASIL YAPILDIĞI UNUTULDU

Fogbank, 1975–1989 yılları arasında Tennessee’de üretildi. Son nükleer başlıkların tamamlanmasının ardından tesis kapatıldı. Aradan yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra, ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), eski nükleer savaş başlıklarını yenileyerek hizmet ömürlerini uzatmaya karar verdi.

Ancak projeye başlanınca şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Fogbank’in nasıl üretildiğine dair neredeyse hiçbir kayıt yoktu. Üretim süreci o kadar gizli tutulmuştu ki belgeler saklanmamış, işi bilen uzmanların çoğu da emekli olmuş ya da kurumdan ayrılmıştı.

Sonuç olarak ABD, kendi geliştirdiği bu kritik malzemeyi yeniden üretebilmek için pahalı ve uzun bir tersine mühendislik süreci yürütmek zorunda kaldı ve Fogbank ancak 2008 yılında tekrar üretilebildi.

FOGBANK NEDİR?

Silah uzmanlarına göre Fogbank, muhtemelen bir aerogel türü. Nükleer başlığın fisyon (ilk patlama) aşamasında aşırı derecede ısınarak plazmaya dönüşüyor ve bu süreç, silahın asıl yıkıcı gücünü oluşturan füzyon patlamasını tetikliyor. Ancak bu bilgiler dahi resmi olarak doğrulanmış değil.

Bugün Fogbank’in yeni nükleer başlıklarda hala kullanılıp kullanılmadığı ise bilinmiyor.

YANLIŞ ANLAŞILAN TEKNOLOJİLER

ABD ordusunun gizli projeleri, yalnızca nükleer silahlarla sınırlı değil. Pentagon’un bu yıl yayımladığı ve 1945’e kadar uzanan UFO (Tanımlanamayan Anormal Fenomenler) raporu da dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

Rapora göre geçmişte bildirilen UFO vakalarının büyük çoğunluğu, aslında gizli askeri teknolojilerden kaynaklanıyordu. Özellikle 1950’ler ve 60’lardaki UFO dalgasının arkasında; yüksek irtifa balonları, casus uçaklar ve deneysel savaş uçakları bulunuyordu. Bunlar arasında, dikey iniş-kalkış yapabilen ve “uçan daire” şeklinde tasarlanan Avrocar gibi projeler de vardı.

Pentagon, tüm resmi arşivleri ve gizli belgeleri incelemesine rağmen, dünya dışı teknolojilere dair hiçbir kanıt bulamadığını açıkladı.

DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK MI GELİYOR?

ABD Savunma Bakanlığı, bazı gizli uzay programlarının gizlilik derecesini düşürmeyi değerlendiriyor. Amaç, savunma kabiliyetlerine dair sınırlı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının, potansiyel rakipler için caydırıcı olması.

Bu kapsamda ABD Uzay Kuvvetleri, 2023’te fırlatılan Silent Barker uydusunun bazı yeteneklerini alışılmadık şekilde kamuoyuna açıklamıştı.

Yetkililere göre, Pentagon içindeki “daha fazla şeffaflık” yanlıları etkili olursa, gelecekte askeri uzay teknolojilerine dair benzer açıklamalar daha sık görülebilir.