Oda sıcaklığında süperiletken iddiası doğrulanamadı

Çek Cumhuriyeti'ndeki Prag Üniversitesi'nden araştırmacılar da LK-99'u kendileri sınamaya karar verdi.



Malzeme bilimcisi Ross Colman ve meslektaşları, yaptıkları deneyde LK-99'un bir süperiletken gibi davranmadığını açıkladı.



SÜPERİLETKEN NEDİR?



1911'de Hollandalı fizikçi Heike Kamerlingh Onnes, cıvanın -269 dereceye kadar soğutulduğunda elektriği hiç direnç göstermeden ilettiğini keşfetmişti. Fizikçi buna "cıvanın süperiletken hali" adını vermişti.



Süperiletkenlerde elektrik akımını oluşturan elektronlar, atomların hiçbirine çarpmadan aralarından akıp gidiyor. Bu yüzden süperiletken maddeler, hiç ısınmadan enerjiyi kesintisiz bir şekilde aktarma özelliğine sahip.



Bunlar sağlık, elektronik ve ulaşım gibi alanlarda devrim yaratma potansiyeli taşıyor.



Öte yandan bilim insanları 1911'deki keşiften beri daha yüksek sıcaklıklarda süper iletken hale gelen malzemeler geliştirmeye çalışıyor.



"BİRTAKIM YANLIŞLIKLAR VEYA EKSİK BİLGİLER VAR"



Lee ve ekibi de LK-99'un 127 derecelik sıcaklıkta bile süperiletkenliğini koruduğunu öne sürmüştü.



Colman ve meslektaşlarına göreyse LK-99, oda sıcaklığında süperiletkenlerden beklenen davranışları tutarlı biçimde sergilemiyor.



Colman, "Malzemenin sentez tarifi çok basit şekilde sunulmuş. Birtakım yanlışlıklar veya eksik bilgiler var" dedi.



İcada şüpheyle yaklaşan pek çok bilim insanı, LK-99'un bir süperiletkenden ziyade demir gibi ferromanyetik olabileceğini düşünüyor.



Ferromanyetizma, kabaca, mıknatıslanabilen demir gibi malzemelerin davranışlarını nitelemek için kullanılan bir terim.



BİR BİLİM İNSANI SORUŞTURMA ALTINDA



Öte yandan, LK-99 oda sıcaklığında süperiletken hale geldiği öne sürülen ilk malzeme değildi.



Birkaç yıl önce saygın bilimsel dergi Nature'da yayımlanan bir makalede, 15 derece sıcaklıkta süperiletken hale gelebilen bir malzeme geliştirildiği duyurulmuştu.



Ancak bu malzemenin çalışması için 2,5 milyon atmosferik basınç (ATM) gerekiyordu ve bu da uygulanmasını yine zorlaştırıyordu. Ayrıca bazı hesap hatalarının tespit edilmesi üzerine makale geri çekilmişti.



Söz konusu makalenin başyazarı, Rochester Üniversitesi'nden Dr. Ranga P. Dias'tı.



New York Times'ın aktardığı son bilgilere göreyse benzer iddialarda bulunduğu bir başka makalesi de geri çekilen Dr. Dias, görev aldığı üniversite tarafından soruşturulmaya başladı.