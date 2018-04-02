OECD: Robotların eline korkulandan daha az iş geçecek

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Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını etkiliyor ve değiştiriyor. Robot kullanımının artması ise otomasyonun iş alanlarında daha fazla yer bulması ile birlikte işsizliği artıracak bir etken olarak görülüyor.



Bugüne kadar bu konuda çizilen karamsar tabloya rağmen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), robotların korkulandan daha az işi devralacağı iddiasında.



OECD, yayımladığı son raporunda ileride robotların eline korkulandan daha az işin geçeceğini açıkladı.



Araştırmanın yapıldığı OECD üyesi 32 ülkede işlerin sadece yüzde 14'ünün tamamen otomasyona dayalı olması dolayısıyla gelecekte robotların eline geçme riski taşıdığı aktarıldı.



Bu da 66 milyon kişinin işsiz kalması anlamına geliyor.



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