Oğlu için ‘corona virüs güvenlik kapsülü’ icat etti

Corona virüs salgınından oğlunu korumak isteyen bir baba çareyi dışarı çıktığında onu koruyacak bir kapsül icat etmekte buldu.

ntv.com.tr 24.03.2020 - 07:40

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İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgını dünyanın pek çok bölgesinde hayatı etkilemiş durumda.

Binlerce insanın hayatına mal olan salgın nedeniyle küresel düzeyde on milyonlarca insan evlerinde kalıyor ve ihtiyaç olmadıkça dışarıya çıkmıyor.

"Peki dışarıya çıkmamız gerektiğinde nasıl önlemler almalıyız" sorusu muhakkak pek çoğumuzun aklına gelmiştir. Bu soru üzerinde kafa yoran Çinli bir baba oğlunu korumak için careyi corona virüs güvenlik kapsülü icat etmekte buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Bai Ying takma adını kullanan Şangay’da yaşayan baba icadının görsellerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Dışarı çıktıklarında kapsülün içinde bulunan oğlunun dışarı ile temasını sıfırlayan kapsül aynı zamanda içerideki oksijen ve karbondioksit oranını gösteren bir de ekrana sahip.

Başka bir deyişle icadın sahibi kapsülün içindeki oğlunun havasız kalmasının önüne bu şekilde geçmiş.

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