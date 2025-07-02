Öğrencilere elektrik verdiler, matematikleri gelişti

Oxford Üniversitesi’nden 72 üniversite öğrencisiyle yapılan yeni bir araştırmada, katılımcıların kafalarına yerleştirilen elektrotlarla hafif elektrik sinyalleri verildi.

Araştırmacılar, beynin matematikle ilişkili olduğu bilinen iki bölgesine — dorsolateral prefrontal korteks (dlPFC) ve posterior parietal korteks (PPC) — düşük şiddette, hissedilmeyecek düzeyde elektrik akımı gönderdi. Bir kontrol grubu ise sahte (gerçek olmayan) uyarı aldı.



Katılımcılar beş gün boyunca toplam 150 dakikalık beyin uyarımı eşliğinde çeşitli matematik testlerine tabi tutuldu. Bu testlerde hem hesaplama becerileri hem de ezberleme yeteneği ölçüldü. dlPFC bölgesine yapılan uyarımın özellikle yeni hesaplama becerilerini geliştirmede etkili olduğu görüldü. Ancak PPC’ye yapılan uyarım, ezberleme odaklı öğrenmeye anlamlı bir katkı sağlamadı.



Araştırmada ayrıca, katılımcıların beyinlerindeki ön (frontal) ve üst (parietal) loblar arası bağlantıların gücü de ölçüldü. Bu iki bölge birlikte çalışarak matematik öğrenimini destekliyor. Başlangıçta bağlantıları zayıf olan öğrencilerin hesaplama testlerinde daha zorlandığı, ancak bu gruba uygulanan dlPFC uyarımının en büyük ilerlemeyi sağladığı tespit edildi.

ÜST DÜZEY MATEMATİKÇİLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİYOR

Öte yandan, araştırmacılar daha önce yaptıkları küçük bir çalışmada, beyin uyarımının ileri düzey matematikçilerin performansını olumsuz etkileyebildiğini de belirtti. Uzmanlara göre, hali hazırda çok iyi çalışan bir sistemi dışarıdan uyarmak ‘gürültü’ yaratarak performansı düşürebiliyor.



Araştırmanın başındaki nörobilimci Roi Cohen Kadosh, bu teknolojinin evde kullanılabilecek seviyeye yakın olduğunu, özellikle öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği gibi nörogelişimsel sorunları olan kişiler için umut vaat ettiğini söylüyor. Ancak bağımsız uzmanlar, teknolojinin yaygın kullanıma geçmeden önce daha fazla test edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.



Binghamton Üniversitesi’nden psikolog Sung Joo Kim’e göre, bu tür cihazların bireylerin beyin yapısına özel şekilde ayarlanması gerekebilir. Kim, “Beyindeki bölgelere hedeflenmiş uyarım yapmak istiyorsanız, her insanın beyin anatomisini göz önünde bulundurmak şart” uyarısında bulundu.