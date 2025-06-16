Okyanuslarda yüzlerce "dev virüs" tespit edildi

Bilim insanları, dünya genelindeki okyanusları kapsayan geniş çaplı bir araştırmada yüzlerce yeni dev virüs keşfetti.



Miami Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Benjamin Minch ve virolog Muhammed Münirüzzaman liderliğindeki ekip, deniz suyu örneklerindeki mikropların genomlarını belirlemek için özel bir bilgisayar yazılımı kullandı.



Bu örnekler arasında daha önce tespit edilmemiş 230 dev virüs tespit edildi.

DENİZ ORGANİZMALARI İÇİN ÖNEMLİ

Bu virüslerin tanımlanması, okyanustaki yaşamı ve özellikle de algler, amipler ve kamçılılar gibi deniz organizmalarının nasıl hayatta kaldığını anlamak için önemli bir adım.



Münirüzzaman, "Okyanuslardaki dev virüslerin çeşitliliğini, rolünü ve bunların algler ve diğer okyanus mikroplarıyla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlayarak, Florida'da ve tüm dünyada insan sağlığına tehdit oluşturan zararlı alg patlamalarını tahmin edebilir ve muhtemelen yönetebiliriz" dedi.



Örneğin, dev virüsler genellikle okyanuslarda, göllerde ve nehirlerde yaygın bulunan minik, fotosentez yapan organizmalar olan fitoplanktonların ölümünden sorumlu. Bu organizmalar deniz yaşamı ve besin zincirleri için hayati öneme sahip ve Dünya oksijeninin önemli bir kısmını bunlar üretiyor. Onları öldüren virüsler hakkında daha fazla bilgi edinmek koruma çabalarına katkı sağlayabilir.



Araştırma saygın bilimsel dergi Nature npj Viruses’de yayınlandı.

