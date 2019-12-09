Okyanuslardaki oksijen oranı yüzde 2 azaldı

Bilim insanları okyanuslardaki oksijen oranının 50 yılda yüzde 2 azaldığını tespit etti.

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İklim değişikliği okyanuslardaki yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. 

Sonuçları yayınlanan bir bilimsel çalışma sonucu 50 yılda (1960 - 2010 yılları arası) okyanuslardaki oksijen oranı yüzde 2 azaldı. 

The New York Times'ta yer alan habere göre, IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) adlı doğa koruma kuruluşu tarafından yapılan araştırma şu ana kadar kendi alanındaki en geniş ölçekli bilimsel araştırma konumunda. 

Söz konusu araştırmaya göre okyanuslardaki düşük oksijenli bölge sayısı 1960’larda 45 olarak ölçülürken bu sayı 50 yıl içinde yaklaşık 700 olarak belirlendi. 

Tamamen oksijensizlik olarak nitelendirilen 'anoksi' durumundaki noktaların ise aynı zaman diliminde dört katına çıktığı saptandı. 

Bu durumun ton balığı, köpek balığı ve kılıç balığı gibi türleri tehdit ettiği belirtiliyor. 

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