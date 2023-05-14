Okyanustaki besin zinciri tehlikede: Deniz kelebekleri ölüyor

Küresel ısınma, okyanus canlılarının besin zincirini de tehlikeye soktu.



Havadaki karbondiyoksitle birlikte sudaki asit oranı artıyor. Bu durum kabuklu deniz canlılarının ölümüne yol açıyor.



İngiliz bilim insanları küresel ısınma sonucu önce mikroskopik kabukluların, daha sonra da tüm deniz canlılarının sonunun gelebileceği uyarısı yaptı.



Güney Denizinde 400 metre derinlikten alınan su örnekleri, besin zincirinde önemli bir yer tutan deniz kelebeklerinin yaşam döngüsünün bozulduğunu gösterdi.



Kabukları eriyen bu canlıların özellikle yaz aylarında hayatta kalamadığı tespit edildi. Bu duruma sudaki asit oranındaki artışın yol açtığı belirtiliyor.



Boyutları 1 santimetreyi geçmeyen deniz kelebekleri,

okyanusların yüzey tabakalarında yaşıyor. Balıklar ve diğer deniz canlılarının beslenebilmesi için büyük önem taşıyan planktonlar arasında yer alıyorlar.



Deniz kabuklularına zararlı olan asitlilik oranının 1000 metre derinlikte olduğu biliniyordu. Ancak sera gazları ve küresel ısınma sebebiyle bu derinliğin 200 metreye kadar düştüğü uyarısı yapılıyor.

