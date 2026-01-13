“Öldün Mü?” adlı uygulama, çevrimiçi mağazaları altüst etti

Çin’de “Are You Dead?” (Çince adıyla Sile Me) adlı bir güvenlik uygulaması, Apple App Store’un ücretli uygulamalar listesinde hızla zirveye çıkarak viral oldu.

BBC’nin aktardığına göre, Z kuşağından üç genç girişimci tarafından geliştirilen uygulama, ülkede sayıları yaklaşık 125 milyonu bulduğu tahmin edilen yalnız yaşayanlara yönelik “güvenlik kaygısına” yanıt vermeyi hedefliyor.

Uygulamanın geliştiricileri, hedef kitlelerini “tek başına çalışan ofis çalışanları, ailesinden uzakta yaşayan öğrenciler ve yalnız yaşamayı tercih eden herkes” olarak tanımlıyor.

Global Times'a konuşan geliştirici ekip, "Bu kadar geniş çaplı bir ilgi görmekten onur duyuyoruz ve derinden minnettarız" dedi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulamanın çalışma prensibi basit: Kullanıcıların iki günde bir kontrol edilmesi ve hayatta olduklarını teyit etmesi gerekiyor. Eğer bir kullanıcı hayatta olduğunu iki gün üst üste teyit etmezse sistem otomatik olarak önceden belirlenen acil durum kişisine e-posta ya da bildirim gönderiyor. Uygulama giriş gerektirmiyor, kişisel veri talep etmiyor ve son derece sade bir arayüz sunuyor.

Başta yaşlılar için faydalı bir araç olarak görülse de, uygulamanın hızla yayılmasını sağlayan asıl kesimin; büyük şehirlerde fark edilmeden ölme endişesi taşıyan genç profesyoneller, öğrenciler ve “yalnız ofis çalışanları” olduğu belirtiliyor.

Uygulamayı geliştiren Moonscape Technologies’nin projeyi yalnızca bin yuan maliyetle hayata geçirdiği, ancak şu anda şirketi yaklaşık 10 milyon yuan değerle yatırım arayışına çıktığı bildiriliyor.

İlk etapta ücretsiz sunulan uygulama, artık 8 yuan karşılığında indirilebiliyor. Düşük fiyatın, uygulamanın hızlı ve “deneme amaçlı” indirilmesini teşvik ettiği ifade ediliyor. Ekip uygulamanın popülerleşmesinin, sunucu yükünü ve işletme maliyetlerini artırdığını belirtiyor.

Uygulamanın son günlerde viral hale gelmesiyle indirme sayısının 100 katın üzerinde arttığı öğrenildi.

Sile Me, ABD, Singapur, Hong Kong, Avustralya ve İspanya gibi ülkelerdeki uygulama mağazalarında da ilgi görmeye başladı; bu yükselişte yurt dışında yaşayan Çinli kullanıcıların önemli payı var.

ÇİN’DE YALNIZ YAŞAYANLAR ARTIYOR

Uygulamanın popülerliği, Çin’de yalnız yaşayan hane sayısının 2030’a kadar 200 milyona yaklaşacağı yönündeki tahminlerle örtüşüyor. Son yıllarda özellikle genç profesyoneller arasında yalnız yaşama eğilimi dikkat çekici biçimde arttı. Artan bireysel özgürlük, değişen toplumsal normlar ve şehirlerdeki ekonomik fırsatlar, pek çok kişinin ailesiyle yaşamaktansa tek başına yaşamayı tercih etmesine yol açıyor. 20’li ve 30’lu yaşlardaki birçok genç, iş için Pekin, Şanghay ve Şıncın gibi büyük şehirlere taşınıyor.

Ancak bu yaşam tarzı bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Sosyal izolasyon, güvenlik endişeleri ve ruh sağlığı sorunları, özellikle güçlü bir destek ağı olmayan kişiler için giderek büyüyen bir problem haline geliyor.

Son yıllarda evinde yalnız başına hayatını kaybedip haftalar sonra fark edilen kişilere dair haberler, kamuoyunda endişe yaratmış; bu da güvenlik odaklı dijital çözümlere ilgiyi artırmış durumda.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Uygulama, Çin sosyal medyasında da geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, uygulamayı neden indirdiklerini açıkça paylaşıyor. NDTV’ye göre bir kullanıcı, “Hayatının herhangi bir döneminde yalnız yaşayan herkesin, içe dönüklerin, depresyonda olanların, işsizlerin ve kırılgan durumdakilerin böyle bir araca ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise, “Yalnız yaşayanların kimse fark etmeden ölebileceği korkusu var. Bazen düşünüyorum: Eğer yalnız başıma ölürsem, bedenimi kim bulacak?” diye yazdı.

İSİM TARTIŞMA YARATTI

Uygulama büyük başarı yakalasa da, doğrudan ve sert bulunan ismi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar ismi “uğursuz” ya da “tekinsiz” bulurken, geliştiriciler “İyi misin?” veya “Hayatta mısın?” gibi daha yumuşak alternatifleri değerlendirdiklerini açıkladı. Şirket, gelen tepkileri kabul ederek isim değişikliğini gündeme aldığını duyurdu.