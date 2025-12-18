Ölen büyükanneleri “diriltme” projesi tartışma yarattı

Yapay zeka şirketi 2wai'nin kısa sürede viral olan reklamda, vefat etmiş bir büyükanne, telefondaki bir yapay zeka avatarı olarak hamile kızına sesleniyor ve onunla sohbet ediyor.

Reklam, 2wai’nin temel ürünü olan HoloAvatar’ı tanıtıyor. Şirkete göre HoloAvatar’lar, gerçek insanların verilerinden oluşturulan ve büyük dil modelleriyle çalışan dijital temsiller. Amaç, sevdiklerin “öldükten sonra da” onlarla konuşabilmek. Ancak izleyicilerin önemli bir kısmı bu fikri rahatsız edici, hatta distopik buldu.

Sosyal medyada paylaşılan yorumlar sertti. Bir kullanıcı “Yaptığınız şeyi yasadışı hale getireceğiz” derken, bir diğeri “Büyükannenin bir noktada durup konuşmaya devam etmek için premium sürüme geçmenizi istemediği kısım eksik” diyerek alay etti.

KURGUSAL KARAKTERLER VE DİJİTAL İKİZLER DE VAR

2wai ise HoloAvatar’ların yalnızca vefat eden yakınları “korumak” için tasarlanmadığını savunuyor. Şirket, bu teknolojinin kurgusal karakterler, tarihi figürler, ünlüler ve hatta kullanıcıların kendileri için oluşturulan “dijital ikizler” için de kullanılabileceğini söylüyor. Şirket sitesinde, dijital ikizlerin “size benzeyen, sizin gibi konuşan ve hatta aynı anıları paylaşan” avatarlar olduğu iddia ediliyor.

“Yapay zekanın sihriyle, insanlar sevdikleri içerik üreticileri, markalar ve karakterlerle gerçek gibi hissettiren sanal bir dünyada konuşabiliyor” diyen şirket, “Bir tane sen gerçekten yeterli mi?” sorusuyla dikkat çekiyor.

2wai’nin kurucuları arasında Mason Geyser ve eski Disney çocuk yıldızı Calum Worthy bulunuyor. Geyser, The Independent’a yaptığı açıklamada, büyükanne reklamının bilinçli olarak tartışma yaratmak amacıyla hazırlandığını kabul etti. Şirket, bu yolla çevrim içi bir tartışma başlatmayı ve dikkat çekmeyi hedeflemiş.

Geyser, kendi ailesi için bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise daha temkinli yaklaştı. Ürünü, “yakınlarıyla yaşadığı güzel anıları aktarmanın bir yolu” olarak gördüğünü söyledi.