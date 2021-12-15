Ölümlü kazanın ardından Tesla taksi projesi askıya alındı

Paris’in en büyük taksi filosuna sahip şirketlerinden G7, hafta sonunda bir Tesla aracının karıştığı kazanın ardından filosundaki Tesla’ları trafikten çekme kararı aldı.

Firma trafikten çektiği 37 adet Tesla ile ilgili kesin kararı polis soruşturmasının ardından vereceğini ifade etti.

Şu anda arabanın bir teknik arıza sebebiyle kazaya sebep olup olmadığı bilinmiyor.

Hafta sonunda gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 kişi yaralanmıştı. Şoför aracın frenine bastığını ama Tesla'nın durmak yerine hızlandığını söyledi.

Tesla'dan yapılan açıklamada ilk incelemelerin teknik bir arıza olmadığını gösterdiği ifade edildi.

Tesla'nın konuya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı aktarıldı. G7 Paris'in en büyük taksi şirketlerinden biri. Şirketin bünyesinde 9 bin sürücü bulunuyor. G7'nin filosundaki araçların yarısı elektrikli ya da hibrit otomobillerden oluşuyor.