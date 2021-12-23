Omicron CES 2022'yi vurdu: Devler tek tek çekiliyor

Her sene Ocak ayında ABD'deki Las Vegas’ta düzenlenen ve bu sene 5-8 Ocak tarihleri için organize edilen tüketici elektroniği fuarı CES’ten birçok büyük isim çekildiğini duyurdu.

Amazon, Facebook, Twitter, T-Mobile ve Pinterest bu sene fuara ekip göndermeyeceklerini duyuran firmalar arasında yer aldı.



Bu kararlar, Covid-19'un Omicron varyantının yayılmasıyla ilgili artan endişelerden kaynaklı.



Organizatörler, konferansın sağlık önlemleriyle birlikte 5 Ocak'tan itibaren dört gün süreceğini söyledi. Katılımcıların aşı kanıtı göstermesi, maske takması ve yerinde Covid testi yapması gerekiyor.



Konferans oturumları katılım gösteremeyenler için ayrıca dijital ortamda da yayınlanacak.



CES, teknoloji ve dijital gelişmeler alanında en etkili fuarlardan biri. Firmaların yeni ürünlerini sergilediği ve trendler hakkında konuştuğu, teknoloji takviminin en yoğun haftalarından biri Vegas’ta yaşanıyor.



Şehirdeki otellerde ve kongre merkezlerinde gerçekleşen fuar, daha önce 180.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.



CES, geçen yıl sanal bir etkinlik olarak gerçekleştirilmiş ve etkinliğin sahibi olan Tüketici Teknolojileri Derneği "on binlerce insanı güvenli bir şekilde bir araya getirmenin mümkün olmadığını" ifade etmişti. Bu fuar normal şartlarda düzenlendiğinde 4 gün boyunca 300 milyon dolara yakın bir ekonomi oluşturuyor.