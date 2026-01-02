Önce patlama sonra çarpışma. SpaceX, Starlink uydularını indiriyor

SpaceX, Starlink ağındaki bir uydunun patlaması ve bir diğerinin Çin’e ait bir uyduyla çarpışmanın eşiğinden dönmesinin ardından, alçak Dünya yörüngesindeki binlerce Starlink uydusunun irtifasını düşürme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halihazırda yörüngede faaliyet gösteren 9 bini aşkın Starlink uydusunun yaklaşık 4 bin 400’ünda değişiklik yapılacak.

Bu uydular, önümüzdeki aylarda Dünya yüzeyinden 550 kilometre yükseklikteki yörüngelerinden yaklaşık 480 kilometreye indirilecek.

AMAÇ ÇARPIŞMA RİSKİNİ AZALTMAK

Starlink Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Nicolls, bu adımın, uyduların görev ömrü sona erdiğinde ya da bir arıza yaşandığında daha hızlı şekilde atmosfere girerek imha olmalarını sağlayacağını ve çarpışma riskini düşüreceğini belirtti.

Nicolls, “500 kilometrenin altındaki irtifalarda enkaz nesnelerinin ve planlanan uyduların sayısı belirgin biçimde daha az.” ifadelerini kullandı.

10 YIL İÇİNDE SAYI 70 BİNE ÇIKACAK

Uzmanlara göre, özel sektör ve kamu öncülüğündeki projelerin hedeflerine ulaşması halinde, on yılın sonuna kadar alçak Dünya yörüngesinde faaliyet gösteren uydu sayısı 70 bine kadar çıkabilir.

SpaceX, 2025 yılında da operasyonel açıdan rekorlar kırdı. Şirket, yıl boyunca 160’tan fazla Falcon 9 fırlatması gerçekleştirdi. Bunların 120’den fazlası Starlink uydu ağını genişletmek içindi.

Starlink hizmeti ise bugün 155’ten fazla ülke, pazar ve bölgede 9,25 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.