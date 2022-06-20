Online ticaret platformu Binomo’dan iPhone 13 ödüllü iTrade yarışması

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte iş - yaşam döngüsü değişime uğruyor. İş dünyası hibrit çalışmanın normlarını oluşturmaya çalışırken, çalışanların meslek yaşamlarındaki kriterleri esenlik, refah ve mobilite kavramlarının etrafında şekilleniyor. Özellikle “dijital yerliler” olarak tanımlanan genç neslin tercihleri de yeni normların belirleyicisi oluyor. Türkiye başta olmak üzere 130’dan fazla ülkedeki yatırımcılara finans dünyasının kapılarını açan online ticaret platformu Binomo, meslek yaşamına yeni başlayan ya da 30’larını karşılayanlara finansal okuryazarlık kazandırmak için bir yol haritası sunuyor.



FİNANSAL YOLCULUĞUN İLK ADIMI: YATIRIMLARI ÇEŞİTLENDİRMEK



Finansal okuryazarlık için strateji oluşturmanın ve bireysel yatırım çeşitliliğine sahip olmanın önemine dikkat çeken online ticaret platformu Binomo’nun Türkiye İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, “Yatırımları çeşitlendirmek, yatırım yapmak kadar kritik bir öneme sahip. Genç bireyler bu aşamada ticarete başlamadan ve yatırım yapmadan önce kendi zaman planını oluşturmalı, tasarruf hesabı ve acil durum fonu yaratarak bütçe planlaması yapmalı. Elbette finansal hedeflere ulaşmak için yatırım sadece bir araç ve tek başına yeterli değil. Finansal okuryazarlık kazanarak bütçe yönetimini ele almak, tasarrufları otomatikleştirmek, elektronik tablolar geliştirmek ve nakit akışı tahminlerinde bulunmak da çok önemli” dedi.



FİNANS TRENDLERİNİ 30 YAŞINA GELMEDEN KEŞFETMEK ÖNEMLİ



Oluşturulan bütçedeki nakit miktarının doğru yöntem ve araçlarla değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Latif Özdemir, “Nakit giriş çıkışlarını takip etmek önemli bir aşama olsa da bütçenin doğru kullanımı kritik bir aşamayı oluşturuyor. Özellikle 30 yaşın altındaki bireylerin çeşitli araç ve varlıklara yatırım yapması için önce piyasa gelişmelerinden haberdar olmaları, ticaret yapmayı öğrenmeleri ve finans trendlerini yakalayabilecekleri iTrade gibi yarışma ve etkinlikleri takip etmeleri gerekiyor. Globaldeki birçok yatırımcıyı tek platformda buluşturan ve döviz endekslerinden emtialara a kadar 70'ten fazla finansal varlığa erişim sunan online ticaret platformu Binomo olarak düzenlediğimiz iTrade yarışmamızla genç yatırımcılar için yeni bir deneyim alanı oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.



YARIŞMACILAR ONLİNE PLATFORMDA İPHONE 13 KAZANIYOR



Düzenledikleri yarışmanın 16 Haziran’da başlayacağını belirten Binomo Türkiye İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, etkinliğe dair şu bilgileri paylaştı: “iTrade yarışması 16-22 Haziran ve 23-29 Haziran olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Yarışma sonunda başarılı olan 6 kişi ise iPhone 13 ödülünün sahibi oluyor.”

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“Z KUŞAĞI EK GELİR KAYNAKLARI YARATMALI”



Online ticaret platformlarının dijitalleşmeyle birlikte daha güvenilir hale geldiğinin ve sık kullanıldığının altını çizen Latif Özdemir, Z kuşağına son önerisini ise şu sözlerle paylaştı: “Dünya genelinde yaşanan gelişmeler iş modellerini değiştirirken, bazı zorunlulukları da beraberinde getiriyor. Henüz 30’una gelmemiş ya da 30’lu yaşlarına yeni başlamış çalışanlar için yaşanabilecek her duruma hazır olmak amacıyla finansal bir yol haritası ve ek gelir kaynakları oluşturmanın önemi artıyor. Bu yüzden gençler için bir fırsat niteliğindeki Binomo gibi online ticaret platformlarından ek gelir elde etmek, bugünün refahını artırırken, geleceği de rahatlatıyor. iTrade gibi düzenlediğimiz yarışma ve uygulamalarımızda, kullanıcılarının merak ettiklerini yanıtlayacak canlı destek altyapısı sunuyoruz. Ticaretin kaybetme riskini de barındırdığının farkındalığıyla kullanıcılarımızın finansal okuryazarlık kazanmaları için de ücretsiz eğitim materyalleri ve stratejiler de oluşturuyoruz” dedi.



(İLANDIR)

