OnlyFans'ın kurucusundan "tüm influencer ekonomisini etkileyecek" yeni platform

Cinsel içerik paylaşımı sitesi OnlyFans'ın kurucusu ve eski CEO'su Tim Stokely, bu kez "influencer" ekonomisinin tamamını hedef alan bir platform başlattı.

Teknoloji girişimcisi Subs adını verdiği bu platformun her türden içerik üreticisinin kendi topluluğunu oluşturmasını ve abone edinmesini sağlayacağını, marka dostu ve üretici odaklı bir platform olduğunu söylüyor.

Mobil öncelikli bir platform olan Subs'ın kullanıcılara sunduğu özellikler arasında üreticilerin yeni kitlelere ulaşmasına yardımcı olan bir keşif akışı; uzun videolar, podcast'ler ve diziler paylaşılan "shows" bölümü ve abonelerle gerçek zamanlı görüşmelere olanak tanıyan sesli ve görüntülü arama seçeneği yer alıyor.

İçerik üreticiler aynı zamanda diğer kullanıcılarla işbirliği yaparak gelirlerini de paylaşabiliyor.

NEYE BENZİYOR?

Subs, "shows" özelliğiyle YouTube tarzı bir görüntüleme deneyimi sunuyor, ancak videonun hemen arkasında içerik üreticinin ücretli profili bulunuyor.

İzleyiciler tek tıklamayla özel içeriğin kilidini açabiliyor, içerik üreticiye mesaj gönderebiliyor veya görüntülü görüşme planlayabiliyor. Platform, içerik üreticilerin ve ünlülerin takipçilerini hızlı bir şekilde ücretli abonelere dönüştürmesini kolaylaştırma iddiasında.



Platformun "keşfet" (explore) bölümü ise Instagram'la benzer, ızgara şeklinde görsellerin sıralandığı bir arayüze sahip.

Stokely bu tasarımı ve özellikleri kullanarak platformun profesyonel ajanslara da hitap etmesini istiyor.

Teknoloji sitesi WIRED'a konuşan Stokely, "Subs trendleri kovalamakla değil, gerçek kariyerler inşa etmekle ilgili" dedi.



"Abonelikler tek bir içerik türüyle ilgili değil, her üreticinin kendi potansiyeli var."

"KYLIE JENNER 20 MİLYON DOLAR KAZANIRDI"

Stokely yeni platformla ilgili bir basın açıklamasında,﻿​ "Üreticilere ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir yerde sunan bir abonelik platformuna yönelik açık talep var. Üreticiler bana ne istediklerini söylüyorlardı ve biz de Subs ile tam olarak bunu oluşturduk. Bu sadece bir tür üretici için değil, tüm içerik oluşturucular için" ifadelerini kullandı.

"Kylie Jenner, Instagram takipçilerinin sadece yüzde 0,5'ini aylık 10 dolar ödeyen abonelere dönüştürseydi, yalnızca aboneliklerden ayda yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde ederdi."

TİKTOK'A TEKLİF VERDİ

Nisan ayında Stokely'nin kurucu ortağı olduğu Zoop adlı bir diğer içerik platformu, kripto para vakfı HBAR ile birlikte TikTok'un ABD operasyonlarını Çinli sahibi ByteDance'den satın almak için teklifte bulunmuştu.

Ancak Stokely şu anda sadece Subs modeline odaklanmış durumda.

Economist'e göre, Z kuşağının yüzde 57'si bir influencer olmak istediğini söylüyor. Ancak sektörde halihazırda küresel çapta 50 milyondan fazla fenomen ve içerik üreticisi var.