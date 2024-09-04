Open AI'ın 100 kat daha hızlı yapay zeka planı ortaya çıktı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zeka dünyasında çığır açacak GPT Next planını açıkladı.

OpenAI Japonya CEO'su TadaNagasaki yeni modelin GPT-4 ile kıyaslandığında 100 kat daha güçlü olacağını belirtti.

OpenAI'ın Strawberry ve Orion projesi üzerinde yoğunlaştığı ve yapay zekala sayesinde matematiksel problemleri ya da kodlamaları daha hızlı yapabileceği kaydedildi.

GPT Next ile birlikte yapay zekanın sorunları çözebilme kapasitesini artacağı da aktarıldı.



Sağlık ve eğitim gibi alanlarda da çığır açacağı belirtilen GPT Next'in tıbbi araştırmalarda teşhis ve tedavi yönetmlerinin geliştirilmesini de sağlayabileceği vurgulandı.