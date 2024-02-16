OpenAI açıkladı: Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran GPT teknolojisini kötü amaçlı kullanıyor

OpenAI, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore hükümetleriyle ilişkilendirilen birden fazla hesabı kapatma kararı aldı. Şirket, bu hesapların yapay zeka sohbet botu hizmetlerini "zararlı siber faaliyetleri desteklemek amacıyla" kullanmaya çalıştığını duyurdu.



Açıklamada ülkelerin siber saldırı gerçekleştirdiğine dair bir kanıt bulunmadığı belirtilse de, bulguların çoğu devletlerin yeni teknolojinin kullanım durumlarını keşfettiğini ortaya koydu.

Devletle bağlantılı grupların ChatGPT ve Whisper gibi uygulamaları sıkça kullandığı belirtildi.

Devletlerin, şirketler ve istihbarat teşkilatlarına yönelik araştırmalar, hackleme kampanyaları için içerik oluşturma, çeviri ve basit kodlama görevleri için yapay zeka hizmetlerini kullandığı bildirildi.

Microsoft Defender Tehdit Analizi, OpenAI ile yaptığı araştırmalarda izlenen Büyük dil modelleriyle (LLM'lerle) önemli saldırılar tespit etmediğini belirtti. Ancak, bilinen tehdit aktörlerinin yapılan ve artan hamlelerini ortaya çıkarmak için bu araştırmanın erken aşamada yayınlanmasının önemli olduğunu söyledi.

"DENEYİMLERİ GELİŞTİRİYORUZ"

Rusya'ya bağlı Forest Blizzard, Ukrayna Savaşı etrafında etkin olarak kullanılan uydu ve radar teknolojileri hakkında araştırma yapmak için OpenAI'yi kullandı.

Benzer şekilde, Çin ve Kuzey Kore de OpenAI'nin hizmetlerini kod hatalarını gidermek, teknik belgeleri çevirmek ve dolandırcılık saldırılarında içerik üretmek için kullandılar.



OpenAI'nin "İnsanların büyük çoğunluğu sistemlerimizi günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için kullanıyor, yenilik yapmaya, araştırmaya, işbirliği yapmaya ve paylaşmaya devam ederek, kötü niyetli kullanıcıların dijital ekosistemde tespit edilemeden kalmalarını zorlaştırıyor ve diğer herkesin deneyimini geliştiriyoruz." dedi.