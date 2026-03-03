OpenAI, boykotun ardından Pentagon anlaşmasını değiştiriyor: Sam Altman “Aceleye geldi” dedi

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile kısa süre önce yaptığı yapay zeka anlaşmasının “aceleye getirildiğini” kabul ederek sözleşmede değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Altman, sosyal medya platformu X’te paylaştığı şirket içi bir notta, anlaşmanın özellikle gözetleme gibi hassas konularda OpenAI’ın ilkelerini daha açık biçimde yansıtacak şekilde güncelleneceğini belirtti.

Yeni düzenlemeye göre sözleşmeye, “yapay zeka sisteminin ABD vatandaşlarına yönelik iç gözetim amacıyla kasıtlı biçimde kullanılmayacağı” yönünde açık bir ifade eklenecek. Notta ayrıca Savunma Bakanlığı’nın, ticari yollarla elde edilen kişisel veya kimlik belirleyici veriler dahil olmak üzere ABD vatandaşlarının kasıtlı takibi, gözetimi veya izlenmesini yasaklayan sınırlamayı kabul ettiği vurgulandı.

Notta şu ifadeler de yer alıyor:

“Bakanlık ayrıca, hizmetlerimizin Savaş Bakanlığı istihbarat teşkilatları (örneğin NSA) tarafından kullanılmayacağını da teyit etti. Bu teşkilatlara yönelik herhangi bir hizmet, sözleşmemizde ek bir değişiklik yapılmasını gerektirecek.”

Altman açıklamasında, yapay zeka teknolojisinin henüz bazı alanlar için hazır olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojinin henüz hazır olmadığı pek çok konu var ve güvenlik açısından hangi ödünlerin verilmesi gerektiğini hâlâ tam olarak anlamış değiliz.”

İş insanı şirketin Pentagon ile teknik güvenlik önlemleri geliştirmek için çalışacağını da ekledi.

TARTIŞMALI ANLAŞMA SONRASI GERİ ADIM

Değişiklik kararı, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın cuma günü Pentagon ile yeni bir iş birliği anlaşması yaptığını duyurmasının ardından geldi.

Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal kurumlara rakip yapay zeka şirketi Anthropic’in araçlarını kullanmayı bırakma talimatı vermesinden yalnızca saatler sonra açıklanmıştı. Aynı gün Washington yönetimi İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Pentagon ile Anthropic arasında şirketin yapay zeka modeli Claude’un askeri kullanımına ilişkin anlaşmazlık vardı. Anthropic CEO’su Dario Amodei, şirketin yapay zeka sistemlerinin şu iki alanda kullanılmasına izin vermeyeceğini defalarca vurgulamıştı: ABD içinde kitlesel gözetim ve insan denetimi olmadan çalışan ölümcül otonom silah sistemleri.

Pentagon ise yapay zeka sistemlerini “tüm yasal amaçlar için” kullanma hakkına sahip olması gerektiğini savunuyordu.

Claude araçlarının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalandığı askeri operasyonda da kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Pentagon'un Claude'u veri analiz şirketi Palantir ile yapılan anlaşma üzerinden kullandığı belirtiliyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Ortadoğu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki komutanlıklar, Anthropic’in yapay zeka araçlarını istihbarat analizleri, hedef belirleme ve savaş senaryolarını simüle etmek için kullandı.

“ACELEYE GELDİ”

Anthropic ile Pentagon arasındaki kriz, yapay zeka sektörü çalışanlarının da tepkisini çekmiş, ChatGPT ve Google’dan yüzlerce çalışan Anthropic’e destek mektupları imzalamıştı.

Bu esnada OpenAI’ın Pentagon ile anlaşmaya varması da tepkileri alevlendirmişti.

OpenAI CEO’su, son açıklamasında, anlaşmanın duyurulma biçimi konusunda hata yaptığını kabul etti. Altman paylaşımında, “Anlaşmayı cuma günü duyurmak için acele etmemeliydim” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gerçekten gerilimi düşürmeye ve daha kötü bir sonucu önlemeye çalışıyorduk, ancak dışarıdan fırsatçı ve dağınık göründüğünü düşünüyorum.”

Altman daha önce çalışanlara gönderdiği bir notta OpenAI’ın da Anthropic ile aynı “kırmızı çizgilere” sahip olduğunu söylemişti.

KULLANICILAR BOYKOT ETTİ

Anlaşmanın zamanlaması sosyal medyada yoğun eleştirilere yol açmıştı. Çok sayıda kullanıcı uygulama mağazalarında ChatGPT’yi bırakıp Anthropic’in Claude sistemine yöneldiğini açıklıyor.

Pentagon son gerilimin ardından Anthropic’i “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırılacak. Bu sınıflandırma Anthropic'in, ABD'de adeta yabancı şirket muamelesi görmesine neden olabilir. Bu etiket nedeniyle, ABD hükümetiyle iş yapan tüm şirketlerin Anthropic ile bağlarını kesmesini gerekecek.

Altman ise tartışmalara ilişkin hafta sonu yaptığı görüşmelerde Anthropic’in “tedarik zinciri riski” ilan edilmemesi gerektiğini savunduğunu belirterek, Savunma Bakanlığı’nın rakip şirkete de OpenAI ile aynı şartları sunmasını umduğunu söyledi.

Anthropic, 2021 yılında OpenAI’dan ayrılan eski çalışanlar ve araştırmacılar tarafından kurulmuş ve kendisini “önce güvenlik” yaklaşımını benimseyen bir alternatif olarak konumlandırmıştı.