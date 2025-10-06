OpenAI CEO’su Sam Altman’dan mali çöküş uyarısı: “İnsanlar para kaybedecek”

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zeka endüstrisini sarsabilecek bir mali çöküş konusunda uyarıda bulundu.



Teksas’ın Abilene kentinde inşası süren devasa OpenAI veri merkezlerinden birini gezerken basına konuşan Altman, sektörde olası bir “yatırım balonu” sorusuna cevaben, “On yıldır bu işi yapıyoruz ve önümüzde uzun on yıllar var. Bu süreçte yükselişler ve çöküşler yaşanacak” dedi.



“İnsanlar fazla yatırım yapıp para kaybedecek, az yatırım yapıp gelir fırsatlarını kaçıracak. Biz de zaman zaman yanlış sermaye tahsisleri yapacağız. Ama uzun vadede bu teknolojinin eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme dalgası yaratacağından eminiz.”



PAY REKOR DÜZEYDE



Wall Street Journal’ın aktardığına göre, ABD ekonomisinde son iki çeyrekteki büyümenin en büyük itici gücü tüketici harcamaları değil, yapay zeka yatırımları oldu. Futurism’e göre, sermaye harcamalarında yapay zekanın payı rekor düzeye ulaştı.



Bu nedenle birçok ekonomist, “Yapay zeka balonu patlarsa tüm küresel ekonomiyi sarsabilir” uyarısında bulunuyor. Nitekim, milyarlarca dolar değerinde yatırım çeken dev yapay zeka şirketlerinin çoğu, hâlâ kâr edebilecek bir iş modeli ortaya koyabilmiş değil.



Altman ise bu felaket senaryolarını neredeyse rutin hale getirmiş durumda. Daha önce de defalarca “yapay zeka balonunun içinde olduğumuzu” söylemişti. Ağustos ayında The Verge’e yaptığı açıklamada, “Balonlar genellikle küçük bir gerçeğin etrafında oluşur. Akıllı insanlar o gerçeğe fazla heyecanlanır. Şu anda yatırımcılar genel olarak yapay zeka konusunda aşırı heyecanlı mı? Bence evet” ifadelerini kullanmıştı.



ALTMAN NEDEN RAHAT?



Altman yıllardır, yapay zekanın iş kollarını ortadan kaldırabileceği, toplumu yanlış bilgiyle felç edebileceği ve hatta insanlığı yok edecek bir “Terminatör senaryosuna” yol açabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.



Ancak bu tür karanlık öngörüler, bir yandan da OpenAI’ın teknolojisini büyüten bir tanıtım işlevi görüyor. Altman’ın bu kadar rahat görünmesinin nedeni, muhtemelen felaket yaşansa bile kazanan tarafın yine OpenAI olacağına inanması.



Ağustos ayındaki açıklamasında bu durumu şöyle özetlemişti:



“Birileri muazzam miktarda para kaybedecek ama kimin kaybedeceğini bilmiyoruz.”

