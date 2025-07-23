OpenAI CEO'su uykusunu kaçıran gerçeği açıkladı: Tehdit büyüyor!

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, güvenlik alanında yeni endişeleri beraberinde getiriyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekanın kötü niyetli amaçlarla kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Altman, özellikle sesli kimlik doğrulama yöntemlerinin artık güvenli olmadığını belirtti. Altman, yapay zekayla oluşturulan sahte ses kayıtlarının finansal sistemleri tehdit ettiğini vurguladı. “Bu beni geceleri uyanık tutuyor,” sözleriyle tehdidin ciddiyetini ifade etti.

Altman’ın açıklamaları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından düzenlenen yapay zekanın ekonomik etkilerine odaklanan toplantıda geldi. Etkinliğe üst düzey banka temsilcileri ve teknoloji liderleri de katıldı. Açıklamalar, Beyaz Saray’ın yapay zeka düzenlemelerine dair “Yapay Zeka Eylem Planı”nı yayımlamaya hazırlandığı bir döneme denk geldi.

OpenAI, 2026 başında Washington DC’de bir ofis açmayı planlıyor. Şirket, bu ofiste bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi, teknoloji gösterimleri yapmayı ve yapay zeka odaklı eğitimler sunmayı hedefliyor.

FBI UYARMIŞTI

Yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimleri son dönemde güvenlik birimlerinin de radarında. FBI, geçen yıl yaptığı açıklamada yapay zekayla oluşturulan ses ve görüntülerin dolandırıcılıkta kullanılmasına karşı halkı uyarmıştı. Özellikle çocuklarının seslerinin taklit edilmesiyle kandırılan ailelerden çok sayıda vaka bildirildiği belirtilmişti.

Sam Altman, yalnızca finansal dolandırıcılık değil, yapay zekanın toplumsal güvenlik açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. “Gelecekte sesli dolandırıcılıkların yerini, birebir gerçeğe benzeyen videolar alacak. Henüz buna hazır değiliz,” diye konuştu.

BİRÇOK MESLEK TEHDİT ALTINDA

Altman’ın konuşmasında bir diğer başlık ise yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisiydi. Anthropic ve Amazon yöneticileri birçok mesleğin tehdit altında olduğunu dile getirirken, Altman daha temkinli konuştu: “Kimse tam olarak ne olacağını bilmiyor. Bu çok karmaşık bir sistem. Mevcut işlerin çoğu kaybolabilir ama yerine yenileri gelecektir.”

OpenAI, toplantı sonrası baş ekonomisti Ronnie Chatterji imzasıyla bir rapor yayımladı. Raporda, ChatGPT’nin çalışanlar için üretkenliği artırıcı bir araç olarak kullanıldığı ve dünya genelinde 500 milyon kullanıcıya ulaştığı belirtildi. ABD’li kullanıcıların yüzde 20’sinin platformu öğrenme ve beceri geliştirme amacıyla kullandığı ifade edildi.

Şirket, önümüzdeki aylarda ekonomistler Jason Furman ve Michael Strain ile birlikte yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerini inceleyecek yeni bir araştırmaya başlayacak. Bu çalışma, Washington’daki yeni ofisten yürütülecek.