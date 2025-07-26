OpenAI CEO'sundan kritik uyarı: ChatGPT ile paylaştıklarınız gizli değil!

OpenAI şirketi CEO'su Sam Altman, yapay zeka botu ChatGPT ile ilgili uyarıda bulundu.

Sohbet botunu terapist olarak görenleri uyaran Altman, yapılan konuşmalar için henüz bir gizlilik sistemi olmadığını söyledi.

Theo Von’un podcast programından konuşan Altman, “İnsanlar hayatlarındaki en özel meseleleri ChatGPT’ye açıyor. Özellikle gençler, ChatGPT’yi bir terapist ya da yaşam koçu gibi görüyor. İlişkilerinde sorun yaşadıklarında gelip ‘Ne yapmalıyım?’ diye soruyorlar. Normalde bu tür meseleleri bir terapiste, avukata ya da doktora anlattığınızda, bu konuşmalar yasal gizlilik kapsamında korunur; doktor-hasta ya da avukat-müvekkil gizliliği gibi" dedi.

MAHKEMEDE DELİL OLABİLİR

Öte yandan OpenAI CEO'su ChatGPT ile yaptığı konuşmaların bir dava durumunda yasalar gereği mahkemeye sunulabileceğini belirtti.



Daha önceki konuşmalarında, ChatGPT'nin çoğu doktordan daha iyi teşhis koyabildiğini söyleyen Altman, "ChatGPT sayesinde hayatta kaldım tarzı bir sürü hikâye var. Ama yine de insanlar gidip gerçek doktorlara danışıyor. Ben belki de bu konuda biraz çağ dışı kalıyorum ama iş sağlık olunca, ortada gerçek bir doktor yokken sadece ChatGPT’ye güvenmek içime sinmiyor.” demişti.

