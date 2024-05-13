OpenAI, ChatGPT güncellemelerini içeren bir konferans düzenleyecek

OpenAI 13 Mayıs Pazartesi günü yani bugün TSİ 18:30'da ChatGPT ve GPT-4'teki bazı güncellemeleri tanıtmak için bir canlı yayın konferansı düzenleyeceğini açıkladı.

"BANA SİHİR GİBİ GELİYOR"





Cuma günü CEO Sam Altman, X'te yaptığı duyuruda "GPT-5 değil, bir arama motoru da değil, ama insanların seveceğini düşündüğümüz bazı yeni şeyler üzerinde çok çalışıyoruz! bana sihir gibi geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

APPLE İLE ORTAKLIK

OpenAI'ın bugün Apple ile yapay zeka teknolojisi üzerinde ortak bir anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Henüz ABD'li teknoloji devinin gerçekleşecek konferansta hangi özelliği duyuracağı ise bilinmiyor.

OpenAI Bahar Güncellemesi şirketin resmi YouTube kanalından TSİ 18.30 itibarıyla canlı olarak takip edilebilecek.