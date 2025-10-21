OpenAI, ChatGPT tarayıcısını tanıttı: Mac kullanıcılarına özel

OpenAI, ChatGPT Atlas adlı yeni web tarayıcısını duyurdu. Şirketin dil modeli ChatGPT’yi doğrudan tarayıcı deneyimine entegre eden bu yenilik, kullanıcıların web sayfalarını özetleme, içerik oluşturma ve çevrim içi görevleri otomatikleştirme gibi işlemleri doğrudan tarayıcı üzerinden yapabilmesini sağlıyor.

YALNIZCA MAC KULLANICILARI İÇİN

İlk aşamada yalnızca Mac kullanıcıları için Free, Plus, Pro ve Go planlarında erişime açılan tarayıcının, Windows, iOS ve Android işletim sistemleri için de yakında açılacağı bildirildi.

ChatGPT Atlas, OpenAI’nin yapay zekâyı günlük dijital alışkanlıklara entegre etme vizyonunun en somut adımlarından biri olarak görülüyor.

Tarayıcının öne çıkan özellikleri arasında, ChatGPT’nin “ajan modları” olarak bilinen gelişmiş otomasyon kabiliyetleri bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, form doldurma veya araştırma yapma gibi işlemleri AI desteğiyle neredeyse tamamen otonom biçimde gerçekleştirebiliyor.



Uzmanlara göre, bu hamle OpenAI’yi Google Chrome ve Apple Safari gibi dev rakiplerin karşısında güçlü bir konuma taşıyabilir. Özellikle gerçek zamanlı web analizi, eklenti desteği ve yapay zeka tabanlı uygulamalara açık mimarisi ile ChatGPT Atlas, üretkenlik araçları alanında yeni bir dönem başlatabilir.

BAZI SORU İŞARETLERİ VAR

Ancak bazı soru işaretleri de var. Yeni tarayıcının veri gizliliği ve sistem güvenliği konusunda nasıl bir politika izleyeceği merak konusu. Ayrıca, sadece macOS’ta başlatılan sürümün ilerleyen dönemde Windows ve mobil platformlara ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.



OpenAI’nin “her yerde yapay zeka" vizyonunun bir parçası olarak lanse edilen ChatGPT Atlas, başarıya ulaşması halinde internetle etkileşim biçimimizi kökten değiştirebilir.