OpenAI, ChatGPT’de reklam testlerine başladı

OpenAI, artan maliyetler karşısında gelir yaratmayı hedeflerken ChatGPT’nin temel sürümlerinde reklam göstermeye başladı.

Testin, ABD’de Free ve Go aboneliklerinde oturum açmış yetişkin kullanıcılara uygulanacağı açıklandı. ABD’de Go aboneliğinin aylık ücreti 8 dolar.

PREMIUM PAKETLER REKLAMSIZ KALACAK

OpenAI, neredeyse bir milyar kullanıcıya ulaşan platformda yalnızca küçük bir kesimin premium paketlere abone olduğunu belirtti. Ücretli premium hizmetlerin reklamsız olmaya devam edeceği vurgulandı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Reklamlar ChatGPT’nin verdiği yanıtları etkilemez ve ChatGPT ile yaptığınız konuşmalar reklam verenlerle paylaşılmaz.” denildi.

2022’deki lansmanından bu yana OpenAI’nin değerlemesi finansman turlarında 500 milyar dolara ulaştı. Bazı analistler şirketin, olası bir halka arzda trilyon dolarlık bir değerlemeye çıkabileceğini öngörüyor.

Buna karşın OpenAI, hizmetlerini ayakta tutmak için gereken yüksek işlem gücü nedeniyle ciddi bir nakit yakımıyla karşı karşıya.

ALTMAN'IN REKLAM KONUSUNDA TUTUMU DEĞİŞTİ

OpenAI CEO’su Sam Altman, geçmişte reklamların ChatGPT’nin içeriğine duyulan güveni zedeleyebileceği gerekçesiyle bu modele mesafeli durduğunu dile getirmişti. Ancak şirketin son hamlesi, bu yaklaşımda bir dönüşe işaret ediyor.

Bu değişim, rakip Anthropic’ten de bir göndermeyle karşılandı. Anthropic, hafta sonu Super Bowl’da yayınlanan reklamlarında Claude adlı sohbet botunun reklamsız kalacağını vurguladı.

Reklamlardan birinde, annesiyle iletişim kurmak için bir yapay zekadan tavsiye isteyen bir karakterin sohbeti, kurgusal bir flört sitesinin tanıtımına dönüşüyor.