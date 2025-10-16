OpenAI, devasa harcamalarını karşılamak için yeni yollar arıyor

Yapay zeka şirketi OpenAI, yıllık 13 milyar dolara ulaşan gelirine rağmen, gelecekteki devasa harcamalarını karşılamak için yeni finansal modeller geliştirmek zorunda.



Financial Times gazetesinin haberine göre şirketin yıllık geliri yaklaşık 13 milyar dolara ulaşmış durumda ve bu meblağın yüzde 70’i, yapay zeka sohbet robotuna aylık 20 dolar ödeyen şahsi kullanıcılardan sağlanıyor.



Bununla birlikte, ChatGPT’nin 800 milyon düzenli kullanıcısı olmasına rağmen, bu kitlenin yalnızca yüzde 5’i ücretli abonelik sistemini tercih ediyor.



13 MİLYAR DOLARLIK GELİRE KARŞI 1 TRİLYON DOLARLIK HARCAMA



Şirket halihazırda milyarlarca dolar kazansa da önümüzdeki on yıl için 1 trilyon doların üzerinde harcama taahhüdünde bulundu.



Bu kapsamda OpenAI, Oracle, Nvidia, AMD ve Broadcom gibi teknoloji devleriyle toplam 26 gigavat'lık bilişim kapasitesi sağlamak üzere anlaşmalar imzaladı.



Fakat bu altyapı yatırımlarının maliyeti, şirketin mevcut gelirlerinin çok ötesinde. Şirket, bu finansal açığı kapatmak amacıyla yeni yollar arıyor.



Nitekim OpenAI'nin beş yıllık planında kamu ihaleleri, alışveriş araçları, video hizmetleri ve tüketici elektroniği gibi alanlar yer alıyor.



Şirket, Stargate veri merkezi projesiyle kendi bilişim tedarikçisi olmayı da hedefliyor.



Diğer yandan Amerika’nın en değerli şirketlerinden bazılarının artık büyük sözleşmelerin yürütülmesi için OpenAI’ye bel bağladığı ve şirketin başarısızlığının ABD piyasasının genel istikrarını dahi sarsabileceği ifade ediliyor.



"TANRI YARATMA" VİZYONUNDAN SOMUT İŞ PLANINA



OpenAI CEO’su Sam Altman, 2019 yılında verdiği röportajda, şirketin gelir modeline ilişkin belirsizliği şu sözlerle dile getirmişti:



“Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrimiz yok. Hiç gelir elde etmedik. Şu anda gelir elde etme planımız da yok. Bir gün nasıl gelir elde edeceğimiz konusunda da hiçbir fikrimiz yok. Yatırımcılara yalnızca şunu vaat ettik: Genel yapay zekayı (AGI) geliştirdiğimizde, ondan sizin için yatırım getirisi sağlamasını isteyeceğiz.”



Altman’ın bu sözleri, aradan geçen altı yılda yerini somut gerçeklere bıraktı. Artık sözü edilen enstrümanı inşa etmenin maliyetinin birkaç trilyon doları bulacağı anlaşılmış durumda.



Bu tür devasa yatırımlar, risk sermayesi veya gelecekteki belirsiz getirilere odaklanan yatırımcılar tarafından karşılanamıyor.



Trilyon dolarlık projeler, parasının geri dönmesini isteyen ve yıllık yüzde 9 faizle beş yılda geri ödeme talep eden borç verenleri gerektiriyor. Bu yatırımcılar ise soyut bir vizyondan ziyade, somut bir finansal model görmek istiyor.



REKLAM, ALIŞVERİŞ VE JONY IVE İLE YENİ CİHAZ



Şirket, tam da bu nedenle yeni gelir hatları, borç ortaklıkları ve fon toplama yöntemleri üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor.



OpenAI’nin planları arasında kamu kurumları ve şirketlere özel ürünler geliştirmek, alışveriş araçlarından gelir elde etmek, Sora adlı video üretim hizmetini ticarileştirmek ve yapay zeka tabanlı yardımcılarını yaygınlaştırmak yer alıyor.



Şirket aynı zamanda fikri mülkiyetini değerlendirerek yeni altyapılar kurmayı, çevrimiçi reklamcılık sektörüne girmeyi ve Apple’ın eski tasarımcısı Jony Ive ile birlikte yapay zeka destekli yeni bir kişisel cihaz üretmeyi hedefliyor.



Eğer bu iddialı planlar hayata geçmezse, şirketin devasa finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi imkânsız hale gelebilir.



Bloomberg'e demeç veren üst düzey bir OpenAI yöneticisi, durumu “Yatırımcılar sizden beş yıllık bir model bekliyor. Ancak ufukta hâlâ büyük bir belirsizlik var, yaklaştıkça şekillenmeye başlıyor” sözleriyle özetledi.



Şirketin kurucu ortağı Greg Brockman ise geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bilgi işlem gücümüz on kat artsa, gelirimiz birebir oranda artmayabilir ama çok da uzak kalmaz” diye konuştu.



CHATGPT'NİN İÇERİK POLİTİKASI GEVŞİYOR



Bu esnada OpenAI, yalnızca finansal stratejilerini değil, aynı zamanda ChatGPT’nin içerik politikalarını da yeniden şekillendiriyor.



Sam Altman, platformun artık ruh sağlığı konularını daha iyi ele alacak bir seviyeye ulaştığını belirtti.



Altman, “Yetişkin kullanıcılara yetişkin gibi davranma” ilkesi doğrultusunda, yakında doğrulanmış yetişkinler için “erotik içerik” üretimine de izin verileceğini duyurdu.



Söz konusu özelliğin aralık ayında kullanıma sunulması bekleniyor.



Gazeteci Ryan Broderick, modern yapay zeka sistemlerini “internetin bulanık JPEG’i” olarak tanımlayarak, “ChatGPT’yi, internetteki her şeyin karıştırıldığı büyük bir karışım düğmesi olarak düşünün” diye konuştu.



Bu yoruma göre, süper zekâya “Nasıl para kazanırız?” diye sorulduğunda verilecek yanıt, internetin temel gelir modelleri olan “reklam, alışveriş bağlantıları ve pornografi” olacak