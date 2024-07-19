OpenAI en güçlü yapay zeka modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin kullanımını genişletmeye yönelik "GPT-4o mini" adında yeni bir yapay zeka modelini piyasaya süreceğini duyurdu.

EN YETENEKLİ KÜÇÜK MODEL

Şirket bu yeni yapay zeka sürümünü "Bugün mevcut olan en yetenekli ve uygun maliyetli küçük model." olarak nitelendirdi ve daha sonra görüntü, video ve sesi entegre etmeyi planladığı vurgulandı.

Mini yapay zeka modeli, OpenAI'nin Mayıs ayında yöneticilerle canlı yayınlanan bir etkinlikte piyasaya sürdüğü en hızlı ve en güçlü modeli olan GPT-4o'nun bir uzantısıdır.

MULTİMODALİTE'YE SAHİP

Perşembe günü duyurulan mini yapay zeka modeli, OpenAI'nin "multimodalite" yani metin, görüntü, ses ve video gibi çok çeşitli yapay zeka tarafından oluşturulan medya türlerini tek bir araç içinde sunma becerisine sahip.

GPT-4o mini, ChatGPT Plus ve Team abonelerinin yanı sıra ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına da sunulacak.