OpenAI, GPT-4'ü genel kullanıma sundu

OpenAI, GPT-4 adlı yeni bir metin oluşturma modelinin uygulama programlama arayüzü (API) aracılığıyla genel kullanıma sunulduğunu açıkladı.



Başlangıçta, OpenAI API geliştiricileri arasında "ödeme geçmişi olan" kişiler GPT-4'e erişebilecek.

BU AY SONUNA KADAR ERİŞİM SAĞLANACAK



Şirket, yeni geliştiricilere erişimi bu ayın sonuna kadar sağlamayı ve ardından kullanılabilirlik sınırlarını tekrardan uygulamayı planlıyor.



GPT-4, metin oluşturabilir (kod dahil) ve görüntü ve metin girişlerini kabul edebilir.

"İNSAN DÜZEYİNDE PERFORMANS SERGİLER"



Bu, önceki sürüm olan GPT-3.5'e göre bir gelişmedir ve çeşitli profesyonel ve akademik ölçütlerde "insan düzeyinde" performans sergiler.



GPT-4, OpenAI'nin lisansladığı verilerin yanı sıra web sayfaları da dahil olmak üzere halka açık veriler kullanılarak eğitildi.

BAZEN YANLIŞ SONUÇLAR ÜRETEBİLİYOR



OpenAI, GPT-4'ün bazı hatalara sahip olduğunu ve bazen yanlış sonuçlar üretebildiğini belirtiyor.

GÖRÜNTÜ GİRİŞLERİ HERKES TARAFINDAN KULLANILAMIYOR



Ayrıca, görüntü yeteneğinin henüz tüm müşteriler tarafından kullanılamadığını ve bunun sadece belirli kullanıcılarla test edildiğini söylüyor.



OpenAI, gelecekte geliştiriciler için diğer metin oluşturma modellerinin ince ayarlamalarına olanak tanıyacağını da belirtiyor.



OpenAI, ayrıca DALL-E 2 ve Whisper API'lerini genel kullanıma açtığını duyurdu ve eski modelleri kullanımdan kaldırma planları olduğunu belirtti.



Belirli eski modeller 4 Ocak 2024 itibarıyla kullanılamaz hale gelecek ve yeni temel GPT-3 modelleriyle değiştirilecek. OpenAI, geçiş sürecini desteklemek için kullanıcılara yardımcı olacaklarını ve ilgili geliştiricilere daha fazla bilgi sağlayacaklarını belirtti.