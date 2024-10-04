OpenAI kurucu ortağından şaşırtan hamle: Rakip firmaya geçti

OpenAI'nın kurucu ortaklarından Durk Kingma, yapay zeka alanında önemli bir değişim yaşanırken Anthropic şirketine katıldığını duyurdu. 2015 yılında Elon Musk ve mevcut CEO Sam Altman ile birlikte OpenAI’ın kuruluşunda yer alan Kingma, güçlü yapay zeka sistemlerinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bu yeni adımı attığını belirtti.



"BENİM İNANÇLARIMLA ÖRTÜŞÜYOR"



Kingma'nın bu kararı, OpenAI'nın kâr güden bir şirkete dönüşmek üzere iş yapısını tamamen yeniden inşa etmesinin hemen ardından geldi. Kingma, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Anthropic'in yapay zeka geliştirmeye yaklaşımı, benim inançlarımla önemli ölçüde örtüşüyor" dedi ve bu misyonun bir parçası olmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR



Araştırmacı bilim insanı Kingma, OpenAI'da DALL-E ve ChatGPT gibi popüler yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştı. Ancak Anthropic'te hangi görevde çalışacağı henüz belli değil. Kingma, bu adımını atarken, bir diğer kurucu ortak John Schulman'ın da güvenli ve etik yapay zeka geliştirmek üzere aynı şirkete katıldığını hatırlattı.



"Zor bir kararla OpenAI'dan ayrılıyorum," diyen Kingma, kararının yapay zeka ile ilgili odak değişikliği ve kariyerinde yeni bir sayfa açma arzusundan kaynaklandığını vurguladı. Bu değişimin, kendisine yeni bakış açıları kazandıracağına inandığını belirtti.

ART ARDA AYRILIKLAR



Ayrıca, OpenAI'dan bu yıl ayrılan kurucu ortaklar arasında eski başkan Greg Brockman ve baş bilimci Ilya Sutskever da yer alıyor. Bu durum, OpenAI'ın kurucu ortaklarından yalnızca CEO Sam Altman ve bilgisayar bilimci Wojciech Zarembe'nin şirkette kalmasına neden oldu.

OpenAI'nın kâr güden bir şirket modeline geçişi, bazı eski kurucular tarafından eleştirilmişti.