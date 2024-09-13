OpenAI, matematik ve bilimle akıl yürütebilen yeni ChatGPT'yi tanıttı

OpenAI, daha önce Strawberry olarak adlandırılan ChatGPT'nin yeni versiyonu o1'i tanıttı. Bu sürümle birlikte yapay zeka botunun matematik, kodlama ve bilimle ilgili konularda akıl yürütebileceği kaydedildi.

OpenAI, matematik ve bilimle akıl yürütebilen yeni ChatGPT'yi tanıttı

ChatGPT, Gemini gibi sohbet robotları, bazen basit matematik porblemlerinde zorlanıyor.

Yapay zeka ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, bu sorunları giderebilecek yeni versiyonunu duyurdu.

KODLAMA, MATEMATİK VE BİLİM KONUSUNDA AKIL YÜRÜTEBİLECEK 

Şirket, OpenAI o1 adlı yeni yapay zeka teknolojisiyle desteklenen yapay zeka botunun matematik, kodlama ve bilim içeren görevlerde "mantık yürütebileceğini" söyledi.

OpenAI'nin baş bilim insanı Jakub Pachocki, "ChatGPT gibi önceki modellerde, onlara bir soru soruyorsunuz ve hemen yanıt vermeye başlıyorlar. Bu model zaman alabilir. Problemi İngilizce olarak düşünebilir ve en iyi cevabı vermek için problemi parçalara ayırmaya ve açıları aramaya çalışabilir." dedi.

New York Times için yapılan bir gösteride Pachocki ve OpenAI teknik üyesi Szymon Sidor, chatbotun sıradan bir bulmacadan çok daha karmaşık olan bir tür kelime bulmacası olan akrostişi çözdüğünü gösterdi.

HASTALIĞI TEŞHİS ETTİ

Sohbet robotu ayrıca doktora düzeyinde bir kimya sorusunu yanıtladı ve bir hastanın semptomları ve geçmişi hakkında ayrıntılı bir rapora dayanarak bir hastalığı teşhis etti.

Öte yandan bu versiyon özellikle kod yazmak için yapay zeka sistemlerini kullanan bilgisayar programcıları için faydalı olabilir.

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