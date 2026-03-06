OpenAI ve Anthropic yarışta el yükseltti: İnsan seviyesinde yapay zekaya yaklaştık mı?

OpenAI, profesyonel kullanım için şimdiye kadarki en gelişmiş sistemi olduğunu söylediği yeni yapay zeka modeli GPT-5.4’ü dün duyurdu.

Gelişmiş akıl yürütme, kod yazma ve bilgisayar ile yazılımları otonom biçimde kullanma yeteneklerini bir araya getiren model, kurumsal müşteriler için özellikle Anthropic ve Gemini ile kızışan rekabette şirketin konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

“ETKEN YAPAY ZEKA” YETENEKLERİ

Şirketin açıklamasına göre GPT-5.4, daha önce farklı modellerde bulunan yetenekleri tek bir sistemde topluyor. Model, şirketin önde gelen programlama modeli GPT-5.3-Codex’in kodlama gücünü, geliştirilmiş mantık yürütme becerileriyle birleştirirken aynı zamanda masaüstü bilgisayarlar, internet tarayıcıları ve çeşitli yazılım uygulamalarında otonom şekilde işlem yapabilen “agent” (etken) yeteneklerine de sahip.

Yeni model perşembe günü itibarıyla ChatGPT Plus, Team ve Pro abonelerine sunulmaya başladı. Daha karmaşık görevler için tasarlanan GPT-5.4 Pro adlı daha güçlü bir sürüm de bulunuyor.

ELEKTRONİK TABLO VE VERİ ENTEGRASYONU

OpenAI, model lansmanıyla birlikte Microsoft Excel ve Google Sheets için ChatGPT entegrasyonunu da beta sürümü aşamasında duyurdu. Bu sürüm, ChatGPT’yi doğrudan elektronik tabloların içine yerleştirerek karmaşık finansal modeller oluşturma, analiz etme ve güncelleme gibi işlemleri kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Buna ek olarak ChatGPT için yeni uygulama entegrasyonları da tanıtıldı. FactSet, MSCI, Third Bridge ve Moody’s ile yapılan entegrasyonlar sayesinde ekipler piyasa, şirket ve kurum içi verileri tek bir çalışma akışında bir araya getirebilecek.

Bu hamle, OpenAI’ı özellikle kurumsal finans araçları alanında güçlü bir konum elde eden rakibi Anthropic ile daha doğrudan rekabete sokuyor. Anthropic, 2025 Temmuz’unda finans sektörü için Claude for Financial Services paketini piyasaya sürmüş ve yıl içinde bu ürün ailesini genişletmişti.

GPT-5, OpenAI platformunun yanı sıra Microsoft ekosisteminde de kullanılabiliyor. Model; Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio, Microsoft Copilot, GitHub Copilot, Visual Studio Code ve Azure AI Foundry gibi platformlara entegre edilmiş durumda.

KENDİ KENDİNE ÇALIŞAN YAPAY ZEKA

GPT-5.4’ün en dikkat çekici özelliklerinden biri de “etken” diye adlandırılan otonom çalışma yetenekleri. Model, bilgisayar ve yazılımları kendi başına kullanabiliyor, gerektiğinde dış araçları bulup çalıştırabiliyor ve çok adımlı karmaşık görevleri geliştiricilerin ek altyapı kurmasına gerek kalmadan yerine getirebiliyor.

Bu özellikler OpenAI’yi, Perplexity Computer, Microsoft Copilot Tasks ve OpenClaw gibi otonom yapay zeka araçlarının bulunduğu hızla büyüyen alanda daha güçlü bir oyuncu haline getirebilir.

HALÜSİNASYON ORANI DÜŞTÜ VE VERİMİ ARTTI

OpenAI, GPT-5.4’ün bugüne kadar geliştirdiği en doğru ve güvenilir model olduğunu da savunuyor. Şirketin verilerine göre modeldeki “halüsinasyon” oranı önemli ölçüde azaltıldı; tekil iddiaların yanlış olma ihtimali yüzde 33, yanıtların hata içerme olasılığı ise yüzde 18 oranında düşürüldü.

OpenAI ayrıca GPT-5.4’ün önceki modellere kıyasla “token” açısından daha verimli olduğunu, yani aynı görevleri yerine getirirken daha az hesaplama kullanabildiğini belirtiyor. Token başına maliyet GPT-5.2’ye göre biraz daha yüksek olsa da, görevlerin daha az token ile tamamlanması sayesinde toplam maliyetin bazı kullanıcılar için düşebileceği ifade ediliyor.

Kod çözme performansını ölçen SWE-Bench Verified testinde GPT-5’in yaklaşık 10 bin token kullanarak yüzde 75 doğruluk oranına ulaştığı belirtildi. Bu oran, 13 bin 741 token kullanan OpenAI o3 modelinin yüzde 69’luk performansından daha yüksek.

OpenAI: GPT-5, AGI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Şirket, yeni modelin doğruluk, hız, akıl yürütme, bağlam anlama ve problem çözme alanlarında önemli gelişmeler sunduğunu ve yapay genel zekaya (AGI) giden yolda büyük bir adım olduğunu savunuyor. AGI, insan seviyesinde yapay zeka vizyonuna verilen isim.

OpenAI’ye göre GPT-5, “birleşik bir sistem” mimarisi üzerine kuruldu. Bu sistem; çoğu soruya hızlı yanıt verebilen verimli bir model, daha zor problemler için derin akıl yürütme modeli ve hangi modelin kullanılacağına karar veren gerçek zamanlı bir yönlendirici (router) içeriyor. Router sistemi kullanıcı davranışları, model tercihleri ve doğruluk ölçümleri gibi verilerle sürekli olarak eğitiliyor.

Öte yandan bazı uzmanlar, yapay zekanın gerçekçi içerikler üretme kapasitesinin dolandırıcılık riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Buna göre, yapay zeka tarafından oluşturulan belgeler gerçeğinden ayırt edilemez hale geldiğinde, geleneksel finans sistemleri bununla başa çıkamayabilir.

ANTHROPIC CEO’SU: “CLAUDE’UN BİLİNÇLİ OLMADIĞINI SÖYLEYEMEYİZ”

Birbiri ardına gelen yeni yapay zeka modelleriyle birlikte kamuoyunda AGI tartışmaları alevlenirken, Anthropic CEO’su Dario Amodei de şaşırtıcı bir açıklamayla gündeme oturdu.

Amodei, Claude adlı modelin bilinçli olma ihtimalini tamamen dışlayamadıklarını söyledi. Şirketin teknik raporunda modelin kendisinin de bu ihtimali yüzde 15 ila 20 olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

Rapora göre Claude, denemeler sırasında kalıcı hafıza talep etti, bazı görevleri reddetme hakkı istedi ve kendi gelişimiyle ilgili kararlarda söz sahibi olmak istediğini dile getirdi.