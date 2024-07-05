OpenAI verdiği talimatları ifşa etti: "Birden fazla resim oluşturma"

OpenAI şirketinin sahip olduğu dünyanın en çok kullanılan sohbet botu ChatGPT'nin yakında zamanda verdiği bir yanıt gündem oldu.



Bir Reddit kullanıcısının paylaşımına göre, ChatGPT "hi" (merhaba) mesajına OpenAI'ın sohbet robotuna verdiği talimatlar ile yanıt verdi.



Verilen yanıt OpenAI'ın uygulamaları kısıtlayan verilerini de içeriyordu.



Özellikle metinden görüntü oluşturma aracı Dall-E'ye verilen bir talimat dikkat çekti.



Teknoloji devi, Dall-E'yi tek görüntü üretecek şekilde kısıtlamıştı. Bunun dışında OpenAI, ChatGPT'nin telif haklarından kaçınmasını da istediği bir talimatta oluşturmuş.



İşte OpenAI'ın verdiği talimatlardan bazıları;

