OpenAI, Windows'u göz ardı etti: ChatGPT uygulaması ilk olarak MacOS'ta yayınlandı

Microsoft'un 10 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı ve en büyük yatırımcısı olduğu OpenAI, ChatGPT'nin masaüstü uygulamasını ilk olarak Windows yerine MacOS işletim sistemine sahip cihazlar için kullanıma sundu.

OpenAI, Windows'u göz ardı etti: ChatGPT uygulaması ilk olarak MacOS'ta yayınlandı

Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, GPT-4o modelini tanıttı.

GPT-4o'nun duyurusunun yanı sıra OpenAI, Apple'ın yerel Mac uygulama platformunu kullanarak macOS için yepyeni bir ChatGPT uygulamasını duyurdu.

WINDOWS İÇİN HENÜZ UYGULAMAYA GEREK DUYULMUYOR

İlginç bir şekilde, Mac uygulamasının yanında bir Windows uygulamasının başlatılmasından söz edilmedi ve bunun nedeni OpenAI'nin şu anda bir Windows uygulaması başlatmanın gerekli olmadığını düşünmesi.

Microsoft'un OpenAI'a 10 milyar doların üzerinde yaptığı yatırımla en büyük yatırımcısı olduğu biliniyor.

"KULLANICILARIMIZA ÖNCELİK VERİYORUZ"

OpenAI'nin CTO'su Mira Murati, Ina Fried ile yaptığı bir röportajda, bugün neden bir Windows uygulamasının piyasaya sürülmediği sorulduğunda "Sadece kullanıcılarımızın nerede olduğuna öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı.

OpenAI'a göre, Windows PC pazarında çok daha büyük bir paya sahip olmasına rağmen, masaüstü işletim sistemindeki kullanıcılarının çoğunluğu Mac kullanıyor.

OpenAI, Windows'u göz ardı etti: ChatGPT uygulaması ilk olarak MacOS'ta yayınlandı - 1

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