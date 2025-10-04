OpenAI, yapay zeka videolarında kullanıcıya para kazandıracak

OpenAI, yapay zekayla içerik üretiminde kullanıcıya para kazındıracak yeni bir uygulamaya hazırlanıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, cuma günü kişisel blogunda yayınladığı yazıda video üretim aracı Sora'da hak sahiplerine “karakterlerin oluşturulmasında daha ayrıntılı kontrol” imkânı verileceğini duyurdu. Bu seçenekler arasında televizyon ve film stüdyolarının, karakterlerinin kullanılmasını tamamen engelleme hakkı da yer alıyor.



"DENEME-YANILMA GEREKECEK"

Altman, hak sahiplerine gelir paylaşımı modeli sunulacağını da açıkladı. Kullanıcıların beklenenden çok daha fazla video içerik ürettiğini, özellikle de niş kitleler için içeriklerin öne çıktığını belirten Open AI Ceso'su, bunun bir gelir modeli ihtiyacını doğurduğunu söyledi. Altman ancak gelir paylaşımı modelinin “biraz deneme-yanılma gerektireceğini” belirterek, uygulamanın içinde farklı yöntemlerin test edileceğini, ardından OpenAI’nin tüm ürünleri için tutarlı bir sistemin hayata geçirileceğini ifade etti.

10 SANİYELİK VİDEOLAR ÜRETİYOR

Microsoft destekli OpenAI, geçen yıl kamuya açık şekilde Sora modelini tanıtarak çoklu-mod yapay zekâ teknolojilerindeki girişimlerini genişletmişti. Şirket, bu hafta Sora’yı bağımsız bir uygulama olarak ABD ve Kanada’da kullanıma sundu. Uygulama, en fazla 10 saniyelik videolar üretmeye imkân tanıyor. Sosyal medya tarzı akışlarda paylaşılan bu videolar, telifli içeriklerden de türetilebiliyor.