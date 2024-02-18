OpenAI'a 80 milyar dolar değer biçildi

ChatGPT'nin yaratıcısı yapay zeka şirketi OpenAI için 80 milyar dolar değer biçildiği belirtildi.



New York Times'ın haberine göre Microsoft destekli OpenAI, yapay zeka şirketine 80 milyar dolar veya daha fazla değer biçen bir anlaşmayı tamamladı. Şirket, 10 aydan kısa süre içerisinde neredeyse üç kat büyüdü.



Şirket mevcut hisselerini, risk sermayesi şirketi Thrive Capital öncülüğünde yapılacak bir ihale ile satacak.



Anlaşma kapsamında çalışanlar, işletme için para toplayacak geleneksel bir finansman turu yerine şirketteki hisselerini nakde çevirebilecekler.



Geçen yıl da benzer bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Habere göre aralarında Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz ve K2 Global'in bulunduğu bir yatırımcı grubu OpenAI için 29 milyon dolar değer biçmişti.



VİDEO DÜNYASINA ADIM ATTI



Diğer taraftan OpenAI, metinleri videolara dönüştüren yeni uygulaması Sora'yı kısa süre önce tanıttı.



Yeni ürün akademisyen ve teknoloji uzmanları tarafından incelenirken, henüz genel kullanıma açılmadı.



Uzmanlar, yapay zekanın video yetenekleri arttıkça daha çok yanıltıcı içerik üretilmesinden endişe ediyor.



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