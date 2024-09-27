OpenAI'da deprem: Mira Murati ve iki yönetici istifa etti

Yapay zeka botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'da Sam Altman'ın yeniden CEO görevine geri dönmesiyle birlikte yeni istifalar yaşanmaya devam ediyor.

SUTSKEVER AYRILMIŞTI

OpenAI'ın eski baş bilim insanı Ilya Sutskever, Mayıs ayında yapay zeka devindeki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu ayrılığın arıdndan 4 ay sonra şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati de görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ayrılış notunda, güvenlik araştırmalarını ve yapay zekanın pratik uygulamalarını yönlendirdiğini ve yeni fırsatları keşfetmek için ayrıldığını söyledi.

CEO Sam Altman ise Murati'ye ve ayrılan diğer yöneticilere teşekkür etti ve liderlik geçişlerinin hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinde hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.

KİLİT İKİ İSİM DE GÖREVİ BIRAKTI

OpenAI'nin araştırmalarının arkasındaki kilit kişilerden ikisi olan Bob McGrew ve Barret Zoph da şirketten ayrıldığını açıkladı.

McGrew yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde, Zoph ise ChatGPT gibi teknolojilerin ölçeklendirilmesinde önemli rol oynuyordu.