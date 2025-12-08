OpenAI'dan Gemini'a yanıt. Yeni bağımsız yapay zeka modeline dair bilinenler

OpenAI, rakiplerinin hızla artan baskısı nedeniyle yeni nesil yapay zeka modeli GPT-5.2’nin lansmanını planlanandan daha erken yapmaya hazırlanıyor. The Verge ve The Information’a göre CEO Sam Altman, Google’ın kasım ayında tanıttığı Gemini 3 modelinin birçok ölçümde ChatGPT’yi geçmesinin ardından şirket içinde “code red” (kırmızı alarm) ilan etti.

“HARİKA BİR MODEL”

Google’ın Gemini 3 modeli; soyut ve görsel akıl yürütme, bilimsel bilgi seviyeleri gibi çeşitli kıyaslama testlerinde ChatGPT’nin önüne geçmiş, ayrıca yapay zekânın insan seviyesine ulaşıp ulaşmadığını ölçen Humanity’s Last Exam testinde rekor skor elde etmişti. Altman, lansman sonrası yaptığı açıklamada Gemini 3’ü “harika bir model” olarak nitelendirdi, ancak şirket içi notunda ChatGPT’nin rekabeti yakalaması gerektiğini söyledi.

Sızan dahili bilgilere göre Altman, GPT-5.2’nin OpenAI’nin kendi testlerinde “Gemini 3’ün önünde” olduğunu belirtti. Normalde aralık ayı sonunda tanıtılması beklenen model, 9 Aralık gibi çok daha erken bir tarihte duyurulabilir. Bu adım, sadece bir ay önce kullanıma giren GPT-5.1’in ardından geliyor.

YENİ KİŞİLİK SEÇENEKLERİ

GPT-5.1; daha doğru ve kapsamlı yanıtlar, ayrıca kullanıcıların etkileşimini çeşitlendirmek için ‘Quirky’ gibi yeni kişilik seçenekleri sunmuştu. OpenAI, bu sürümün “hem yetenek hem de kullanım kolaylığında önemli bir adım” olduğunu belirtmiş ve “daha fazlasının geleceği” mesajını vermişti.

OpenAI, GPT-5.2 ile ilgili ayrıntılı yorum yapmazken, şirketin rekabet temposunu artırdığı ve yeni modelle yeniden liderliği hedeflediği belirtiliyor.