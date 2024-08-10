OpenAI'dan uyarı: Sesli mod duygusal bağımlılığa neden olabilir!

OpenAI, ChatGPT'nin sesli modunun kullanıcılarda "duygusal bağımlılık" geliştirebileceği uyarısında bulundu.

OpenAI'dan uyarı: Sesli mod duygusal bağımlılığa neden olabilir!

Merkezi ABD'de bulunan OpenAI şirketi, bazı kullanıcıların, modeli ChatGPT'nin gerçekçi seslendirme özelliğine "duygusal olarak bağımlı hale gelebileceği" konusunda uyardı.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, ChatGPT ve yapay zeka modeliyle sohbet etmek için sunulan seslendirme seçeneği üzerinde yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin detaylara yer verildi.

"GERÇEKÇİ VE DOĞAL SES BAĞIMLILIĞA YOL AÇABİLİR" 

Yürütülen ilk incelemeler sonucu, seslendirme seçeneğinin, girdilere verdiği 232 milisaniyelik yanıt süresinin ortalama bir insanın konuşma sırasındaki tepki süresine oldukça yakın olduğu belirtilen açıklamada, kullanıcıların, "gerçekçi ve doğal" olması nedeniyle bu teknolojiyle duygusal bağ kurduklarını gösteren bir dil kullandıkları kaydedildi.

Açıklamada, yapay zeka modelinin seslendirme özelliğiyle kurulan duygusal bağın "bağımlılığa" yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

"YENİ RİSKLER SUNUYOR"

"Sesli Mod"un, yalnız bireylere fayda sağlayabileceği ancak insan ilişkilerini etkileyebileceği ifade edilen açıklamada, söz konusu özelliğin, aralarında yetkisiz ses üretiminin de bulunduğu "yeni riskler" sunduğu da aktarıldı.

Açıklamada, teknolojinin kullanıcılar için görevleri tamamlama ve konuşmalarla ilgili ayrıntıları hatırlama yeteneğinin "aşırı güven ve " yaratabileceği kaydedildi.

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