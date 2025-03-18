OpenAI'dan yeni özellik: ChatGPT ile Google Drive ve Slack entegre ediliyor

Yeni geliştirilen ChatGPT Connectors, kullanıcıların Google Drive’da depolanan dokümanları, sunumları ve diğer dosyaları ile Slack üzerinden yürütülen iş sohbetlerine erişerek, bu verileri analiz edip sorulara yanıt üretme potansiyeli sunuyor.

ChatGPT Team’in sınırlı beta kullanıcılarına açılacak olan bu özelliğin, daha sonra geniş kitlelere sunulması bekleniyor. Beta sürecinde toplanacak geribildirimler, sistemin nihai versiyonunda önemli iyileştirmelerin yapılmasına zemin hazırlayacak.

OpenAI tarafından geliştirilen bu entegrasyon, sadece kullanıcı deneyimini zenginleştirmekle kalmayıp iş yerlerinde bilgiye dayalı karar verme süreçlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Kullanıcılar, Google Drive üzerinden döküman ve projelere dair detaylı içeriklere erişebilir, Slack üzerinde paylaşılan mesaj ve dosyaları referans alarak anlık ve kapsamlı yanıtlar elde edebilir, iş akışlarında daha verimli şekilde yapay zekanın sunduğu desteği değerlendirebilirler.

DİNAMİK BİR ÇALIŞMA ORTAMI HEDEFLENİYOR



Bu gelişme, OpenAI’nin yapay zekayı iş süreçlerine entegre etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür teknolojik yeniliklerin, çalışan verimliliğini artırarak iş yerlerinde daha interaktif ve dinamik bir çalışma ortamı yaratabileceğine inanıyorlar.



Sektör sızıntılarına göre OpenAI, beta testlerinin başarılı geçmesi durumunda gelecekte Microsoft SharePoint platformunu da entegrasyon sürecine dahil etmeyi planlıyor. OpenAI, ChatGPT’nin iş dünyasında sunduğu destekle kullanım alanını genişletmeyi amaçlıyor.



Yeni entegrasyon yöntemi, klasik bilgi erişim süreçlerine alternatif olarak kullanıcıların veriye dayalı, akıllı ve anında yanıtlar almasını mümkün kılacak. Bu durum, şirketler için veri odaklı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulamaların hızlandırılması anlamına geliyor. İş yerinde yapay zeka destekli asistanların yaygınlaşması, sadece bireysel verimlilikte değil, aynı zamanda ekip içi iletişim ve iş birliğinde de önemli değişimlere yol açabilir.