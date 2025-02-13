OpenAI’den yeni dönem: Artık herkes ücretsiz kullanabilecek

OpenAI, iki yıl önce piyasaya sürdüğü GPT-4’ün ardından geçtiğimiz Aralık ayında O1 akıl yürütme modelini tanıtmıştı. O1 modeli yalnızca ChatGPT Pro abonelerine sunulmuştu, ancak şirket şimdi O3 modelini doğrudan GPT-5’e entegre ederek herkesin kullanımına açıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, GPT-5’in kullanıcı dostu bir deneyim sunacağını ve erişimin yalnızca bir ChatGPT hesabına sahip olmakla mümkün olacağını belirtti.



GPT-4.5 "ORİON" VE YENİ YAPAY ZEKA GEÇİŞİ

Şirket, GPT-5’in piyasaya sürülmesinden önce ara model olarak GPT-4.5 “Orion”u kullanıcılara sunacak. Bu model, gelişmiş “chain-of-thought” (düşünce zinciri) mekanizması sayesinde daha akıcı ve mantıklı yanıtlar üretecek.



Ayrıca, Altman’ın açıklamalarına göre, ücretsiz kullanıcılar da GPT-5 modeline sınırsız erişim sağlayabilecek. Ancak sistem, kötüye kullanım durumlarını önlemek amacıyla belirli güvenlik kontrollerinden geçecek.



O3 AKIL YÜRÜTME MODELİYLE ENTEGRE ÇALIŞACAK



OpenAI’nin yeni akıl yürütme modeli O3, GPT-5’in temel yapısına entegre edilerek kullanıcılara sunulacak. Şirket, önceki model olan O1’i bağımsız bir hizmet olarak sunmuştu, ancak O3 modeli yalnızca GPT-5’in bir parçası olarak erişilebilir olacak. İlginç bir şekilde, OpenAI O2 modelini atlayarak doğrudan O3’e geçti.



OpenAI, geçen yıl düzenlediği "12 Günlük OpenAI" etkinliğinde, yapay zeka sistemlerine dair büyük bir dönüşüm sinyali vermişti. Etkinlikte tanıtılan O1 akıl yürütme modeli, daha uzun yanıt sürelerine rağmen çok daha güçlü analiz yetenekleri sunarak dikkat çekmişti.



Önceden sadece büyük dil modelleri (LLM) ile çalışan OpenAI, şimdi yapay zekanın akıl yürütme kabiliyetlerini ön plana çıkarıyor. GPT modelleri, metin oluşturma ve sorulara yanıt verme gibi görevlerde mükemmel bir performans sergilerken, O3 ile bu deneyim daha da ileri taşınıyor.



GPT-5’in piyasaya sürülmesiyle, OpenAI iki güçlü teknolojiyi tek bir çatı altında birleştirerek kullanıcılarına hem büyük dil modelinin gücünü hem de gelişmiş akıl yürütme yeteneklerini sunmayı hedefliyor. Bu gelişme, yapay zeka ile etkileşimi kökten değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.